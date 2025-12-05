『ばけばけ』“トキ”高石あかり、“小谷”下川恭平とのランデブーで呆然 視聴者もビックリ「不憫すぎる」「小谷、引くわー」
高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第10週「トオリ、スガリ。」（第50回）が5日に放送され、トキ（高石）と小谷（下川恭平）のランデブーがまさかの結末を迎えると、ネット上には「可哀想」「おトキちゃんが不憫すぎるよ…」「小谷、引くわー」といった声が集まった。
【写真】トキ（高石あかり）に思いを伝える小谷（下川恭平）
トキのあずかり知らぬところで、小谷の応援をすることになった松野家の面々もソワソワする中、出勤前のトキに小谷は正式にランデブーを申し込む。そして迎えた当日、小谷がトキを案内したのは怪談の名所であり、トキのよく知る清光院だった。気づけば興奮気味のトキが小谷をリードする展開に…。
小谷はトキに向き合うと、真剣な表情で「すいません…私、無理です…」とポツリ。驚いた表情で思わず「無理？」と聞き返すトキ。小谷は、トキのために怪談を読んでみたと明かしながら「私には…ついていけません」と言い「おトキさんに大変申し訳ないですが…時間の無駄です」とポツリ。
そんな小谷に対して、トキは怪談のことを「好きだけん。大好きだけん」と伝える。しかし小谷はこの言葉を自分への好意だと勘違いし「お気持ちは嬉しいんですが…ごめんなさい！」と頭を下げて、その場を立ち去ってしまう。
清光院に残されたトキが目を丸くして「ええ…？」とつぶやくと、ネット上には「好きじゃないのに小谷にフラれたおトキ可哀想…」「おトキちゃんが不憫すぎるよ…」「あぁぁーー！おトキちゃん！可哀想すぎる」などの反響が続出。さらに「小谷ー!!おまえー!!!」「勝手に惚れて勝手に冷めて勝手にフってんじゃないよ」「小谷、引くわー。ないわー」といった投稿も相次いでいた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」
【写真】トキ（高石あかり）に思いを伝える小谷（下川恭平）
トキのあずかり知らぬところで、小谷の応援をすることになった松野家の面々もソワソワする中、出勤前のトキに小谷は正式にランデブーを申し込む。そして迎えた当日、小谷がトキを案内したのは怪談の名所であり、トキのよく知る清光院だった。気づけば興奮気味のトキが小谷をリードする展開に…。
そんな小谷に対して、トキは怪談のことを「好きだけん。大好きだけん」と伝える。しかし小谷はこの言葉を自分への好意だと勘違いし「お気持ちは嬉しいんですが…ごめんなさい！」と頭を下げて、その場を立ち去ってしまう。
清光院に残されたトキが目を丸くして「ええ…？」とつぶやくと、ネット上には「好きじゃないのに小谷にフラれたおトキ可哀想…」「おトキちゃんが不憫すぎるよ…」「あぁぁーー！おトキちゃん！可哀想すぎる」などの反響が続出。さらに「小谷ー!!おまえー!!!」「勝手に惚れて勝手に冷めて勝手にフってんじゃないよ」「小谷、引くわー。ないわー」といった投稿も相次いでいた。
※高石あかりの「高」は正確には「はしごだか」