数多くのキャラクター公式ライセンスグッズを展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」

スケーターから、話題のディズニー映画最新作『ズートピア２』のランチ＆テーブルウェアシリーズが新たに発売されています☆

スケーター ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』ランチ＆テーブルウェアシリーズ

グッズ名・価格：左上から）

・竹箸 21cm 715円(税込)

・アクリルコップ 858円(税込)

・メラミンタンブラー 748円(税込)

・薄肉メラミンプレート 660円(税込)

・丸形ランチボックス2段（フォーク付）1,320円(税込)

・シールボックス 500ml（2個入り）1,100円(税込)

・不織布ランチトートバッグ 1,650円(税込)

・ジョイント式薄肉保存容器3Pセット 1,210円(税込)

・キルティング生地ランチバッグ 2,200円(税込)

販売サイト：スケーター公式オンラインショップ

スケーターから、ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』デザインのランチ＆テーブルウェアグッズが新登場！

毎日のお食事に使いやすい食器類をはじめ、ランチボックスやランチバッグ、保存容器まで幅広く展開されています。

容量や形状もさまざまで、シーンに合わせて選べる実用的なグッズばかりです。

ラインナップは、毎日の食事やおでかけに使いやすい、ランチ＆テーブルウェア11種類。

「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」がデザインされたお箸・コップ・タンブラー・プレートといったテーブルウェアに加え、シールボックスや保存容器、ランチボックスなど、用途に合わせて選べる実用性の高いものばかりです。

保存容器には「ボゴ署長」や「クロウハウザー」などのお馴染みキャラクターに加え、『ズートピア２』より新たに登場する「ゲイリー」や「ニブルズ」「パウバート」の姿も☆

ランチトートバッグやキルティング生地バッグは、持ち運びやすいサイズ感で通園・通学にも便利です。

普段使いしやすい容量と仕様で、毎日のランチシーンを快適にサポートします。

ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』での活躍に期待が高まる「ジュディ・ホップス」と「ニック・ワイルド」がデザインされたテーブルウェア。

スケーターより発売されている、ディズニー・アニメーション映画『ズートピア２』ランチ＆テーブルウェアシリーズの紹介でした☆

