江口のりこ、初声優でディズニー作品に挑戦「全く何をどうしていいのか」
俳優の江口のりこが4日、都内で開催された映画『ズートピア２』前夜祭に出席。初の声優でディズニー作品に挑んだ江口は、ジャンボたかおとの掛け合いシーンについて「全く何をどうしていいのかが分からなくて。なので、監督の言うようにやったという、そういうことです（笑）」とぶっちゃけた。
【写真】舞台挨拶には山田涼介も登場！
本作は、動物たちが人間のように暮らし、誰もが何にでもなれる楽園・ズートピアを舞台に、いつも前向きで頑張り屋なウサギの警官・ジュディ（声：上戸彩）、皮肉屋だけど頼れるキツネの相棒・ニック（声：森川智之）が繰り広げる活躍を描く。
ズートピアの“陰謀論”を語るビーバーの配信者・ニブルズの吹き替えを務めた江口は、予告編でも話題になっている、ニブルズとセイウチの船長ラス（声：ジャンボたかお）の掛け合いシーンについて「声優という仕事は初めてだったので、全く何をどうしていいのかが分からなくて。なので、監督の言うようにやったという、そういうことです（笑）。監督は『なんでもないようにやってください』って仰って、何度かやりました」と回想。
ヘイスース役の柄本明は、本作の出演に対する家族の反応を問われると「なんとなく話しました」「孫がね。ファンだって。孫が非常に、出るって言ったら喜んでいるみたいです」と報告。孫の喜んでいる姿はどうだったのかと聞かれると「そりゃあ嬉しいよ」と照れ笑いを見せていた。
ゲイリー役の下野紘は、登壇者の中でバディを組むなら誰がいいか問われると、江口を指名して「先ほどお話しさせてもらって、同級生だっていうのが分かりまして。同級生って思うと、親近感がものすごく湧くので。そういう意味ではいろいろとお話ししてみたいなとか思います」とコメント。
また「これ江口さんが演じてらっしゃるんですか？っていうくらい、元気でかつ本当に面白いキャラクターになっているので。そのニブルズも見てもらいたいですよね」と江口のアフレコを絶賛し、これを受けて江口は「たくさん宣伝していただいて。ありがとうございます。同級生っていうのはすごく特別感があって、少し嬉しかったです。ありがとうございました」と感謝していた。
舞台挨拶には上戸、森川、江口、下野、柄本のほかに、山田涼介（パウバート役）、梅沢富美男（ミルトン・リンクスリー役）、三宅健太（ボゴ署長役）、Dream Ami（ガゼル役）、高嶋政宏（ウィンドダンサー市長役）、柄本明（ヘイスース役）も出席。
またこの日は舞台挨拶の前にカーペットイベントも行われ、山田を除いた舞台挨拶登壇の吹き替えキャストのほか、熊元プロレス（ホグボトム警部役）、ディズニーファミリーとして永尾柚乃、MOMONA（ME:I）、風間俊介、小林幸子、土屋アンナ、石塚英彦、石橋陽彩、昆夏美、木下晴香、豊原江理佳、ディズニーファンとしてAYATO（MAZZEL）、MAKI（＆TEAM）、雅久・礼央（aoen）、しなこ、NICO（平成フラミンゴ）、森香澄が出席していた。
アニメ映画『ズートピア２』は、12月5日より公開。
※高嶋政宏の「高」は「はしごだか」が正式表記
