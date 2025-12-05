人気SFコメディシリーズ『メン・イン・ブラック』5作目となる最新作が米ソニー・ピクチャーズにて準備中であることがわかった。米が伝えた。

ウィル・スミスとトミー・リー・ジョーンズのコンビで最も知られる人気作。黒いスーツにサングラス姿の秘密エージェント「MIB」と、地球に密かに暮らすエイリアンとのドタバタ事件簿を描く。

1997年の第1作以来、2002年と2012年に続編が登場。2019年には主演コンビをクリス・ヘムズワースとテッサ・トンプソンが務める世代交代版『メン・イン・ブラック：インターナショナル』も公開された。

新作のあらすじは不明だが、ソニー・ピクチャーズ＆ウィル・スミスの『バッドボーイズ』シリーズ復活に貢献したクリス・ブレムナーが脚本を執筆予定。仕上がり次第ウィル・スミスが目に通す運びとなっており、エージェントJを再演することもあるという。

ただしエージェントJの出番がどれほどになるかは不明で、現時点でスミスの関与は確約されていない。脚本を読んだ後に判断するという。

現時点では初期段階となるため、プロデューサーや監督は未決定。

ソニー・ピクチャーズは2020年の『バッドボーイズ フォー・ライフ』と2024年の『バッドボーイズ RIDE OR DIE』で1990～2000年代の名シリーズ人気を復刻。キャッチーな設定とノスタルジックなテーマ曲で映画ファンにも馴染み深い『メン・イン・ブラック』フランチャイズも再活用なるか。

