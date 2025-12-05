『ラヴィット』ファミリーがこたつを囲んで2025年を語り合う “参加できる”生配信イベント『ラヴィット！忘年会‘25』開催決定 配信チケットも販売開始
朝のバラエティー番組『ラヴィット！』（TBS系／毎週月〜金曜8時）の年末生配信イベント『ラヴィット！忘年会 ‘25』が、12月27日19時から開催されることが決まり、チケットが発売開始となった。
【写真】「ヤングジャンプ」×『ラヴィット！』コラボグラビアが公開
『ラヴィット！』ファミリーがこたつを囲んでお酒を飲みながら、2025の出来事を語り合う“笑い納め”特別配信。視聴者もリアルタイムで出演者と一緒にクイズに参加できるなど、「見る」だけではなく「参加」できる、番組初の視聴者参加型イベントとなる。
LIVE配信終了後は見逃し配信で視聴できる。チケットは12月5日8時45分から販売開始しており、12月19日までは早割金額2500円（税別、別途手数料あり）でTBSチケットおよびFANYオンラインチケットにて購入可能。
『ラヴィット！忘年会 ‘25』は、12月27日19時より配信。
