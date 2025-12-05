山田涼介、歴史を塗り替えるヒットを飛ばす『ズートピア２』への参加に恐縮「新参者なんですよ（笑）」
俳優の山田涼介が4日、都内で開催された映画『ズートピア２』前夜祭に出席。山田はアニメーション映画史上歴代No.1の超特大スタートを記録している本作への参加について、恐縮していることを明かした。
【写真】ブラックコーデで登場した山田涼介が美しすぎる！
本作は、動物たちが人間のように暮らし、誰もが何にでもなれる楽園・ズートピアを舞台に、いつも前向きで頑張り屋なウサギの警官・ジュディ（声：上戸）、皮肉屋だけど頼れるキツネの相棒・ニック（声：森川）が繰り広げる活躍を描く。
ズートピアの創設者一族でオオヤマネコの御曹司・パウバートの吹き替えを務めた山田は、全世界で866億円超えを記録している本作の大ヒットについて「歴史を塗り替えるような盛り上がりって言われて…僕は新参者なんですよ（笑）。この作品でディズニーファミリーに入らせていただいたばかりなので、大丈夫かな？俺？みたいなのはあります」とコメント。
また「『本当に盛り上がっているよ』っていう風に、ちょくちょくスタッフさんには良いプレッシャーをかけていただいているので。どうにかして皆さんにも盛り上げていただかないと！みんなが困る（笑）！我々が困ってしまいます。全員で力を合わせてこの『ズートピア２』を盛り上げていけたらなっていう風に思っています」と語った。
パウバートの父であるミルトン・リンクスリー役の吹き替えを務めた梅沢富美男は、山田について「僕の可愛い息子ですからね、注目しておりました。そして優しい心の中に、1つ芯がある。立派な息子です。それと、何が素晴らしいかと思ったら、私に似てイケメンなんです。それと品がある。ここが素晴らしかったと思います。そこ、笑うところじゃないですよ？新人だからって許しませんよ？」と軽妙なトークで会場を盛り上げて、山田は「パパは怒ったら怖いからね」と笑顔を見せた。
そんな山田について、下野紘は「さっき出る前の、山田くんの秘密を、ちょっとだけ。ずっと説明を受けてたじゃないですか。説明を受けるときに台本を持ってたじゃないですか。手がずっとプルプル震えてるんですよ。めちゃめちゃ緊張してたなって」と明かして、山田は「僕の好感度だけが上がっちゃうじゃないですか」と照れ笑いを見せていた。
舞台挨拶には上戸、森川、山田、下野、梅沢のほか、江口のりこ（ニブルズ役）、三宅健太（ボゴ署長役）、Dream Ami（ガゼル役）、高嶋政宏（ウィンドダンサー市長役）、柄本明（ヘイスース役）も出席。
またこの日は舞台挨拶の前にカーペットイベントも行われ、山田を除いた舞台挨拶登壇の吹き替えキャストのほか、熊元プロレス（ホグボトム警部役）、ディズニーファミリーとして永尾柚乃、MOMONA（ME:I）、風間俊介、小林幸子、土屋アンナ、石塚英彦、石橋陽彩、昆夏美、木下晴香、豊原江理佳、ディズニーファンとしてAYATO（MAZZEL）、MAKI（＆TEAM）、雅久・礼央（aoen）、しなこ、NICO（平成フラミンゴ）、森香澄が出席していた。
アニメ映画『ズートピア２』は、12月5日より公開。
※高嶋政宏の「高」は「はしごだか」が正式表記
