上戸彩、再びタッグを組んだ森川智之の美声を絶賛「キュンキュンしていた」
俳優の上戸彩（ジュディ役）が4日、都内で開催された映画『ズートピア２』前夜祭に出席。前作に続いてジュディの吹き替えを務めた上戸は「私自身声を入れさせていただきながら、このお隣のイケボのニックにキュンキュンしていたわけなんです」と、ニック役の森川智之の美声を絶賛した。
【写真】舞台挨拶には山田涼介も登場！
本作は、動物たちが人間のように暮らし、誰もが何にでもなれる楽園・ズートピアを舞台に、いつも前向きで頑張り屋なウサギの警官・ジュディ（声：上戸）、皮肉屋だけど頼れるキツネの相棒・ニック（声：森川）が繰り広げる活躍を描く。
上戸は「『ズートピア』は、本当に中身も全然別、外見も全く違う生き物同士が、お互いを尊重し合って、認め合って尊重し合うっていう大切な思いが込められた作品なんですけれども、今回もやっぱり相手を知ることの大切さ、知ろうとする思い、それから今回の最新作には『真のパートナーの見つけ方』っていうヒントも、すごく込められていると思うので。この２人の関係もそうなんですが、大切なことを皆さんの視点から、この作品を通して見つけていただきたいなって感じています」とコメント。
そして「エンドロールの後にもまだ魅力が残ってるんですよ。大事なシーンが残っているので、ぜひそこまで見て満足して帰っていただけたらなと思っています。大きなスクリーンだからこそ、2回も3回も見て、新しい発見も生まれると思うので。今日だけではなく、また劇場に足を運んでくださったら嬉しいです」と呼びかけていた。
舞台挨拶には下野紘（ゲイリー役）、江口のりこ（ニブルズ役）、山田涼介（パウバート役）、梅沢富美男（ミルトン・リンクスリー役）、三宅健太（ボゴ署長役）、Dream Ami（ガゼル役）、高嶋政宏（ウィンドダンサー市長役）、柄本明（ヘイスース役）も出席。
またこの日は舞台挨拶の前にカーペットイベントも行われ、山田を除いた舞台挨拶登壇の吹き替えキャストのほか、熊元プロレス（ホグボトム警部役）、ディズニーファミリーとして永尾柚乃、MOMONA（ME:I）、風間俊介、小林幸子、土屋アンナ、石塚英彦、石橋陽彩、昆夏美、木下晴香、豊原江理佳、ディズニーファンとしてAYATO（MAZZEL）、MAKI（＆TEAM）、雅久・礼央（aoen）、しなこ、NICO（平成フラミンゴ）、森香澄が出席していた。
アニメ映画『ズートピア２』は、12月5日より公開。
※高嶋政宏の「高」は「はしごだか」が正式表記
