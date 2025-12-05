ÉÂ±¡¤«¤éÆþ±¡Ãæ¤ÎÈï¹ð¤¬Æ¨Áö¡¡ÀÅ²¬¡¦°ËÆ¦¤Î¹ñ»Ô¡¢º¸¼ê¤Ë¼ê¾û¤«
¡¡5ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ÀÅ²¬¸©°ËÆ¦¤Î¹ñ»ÔÄ¹²¬¤Î½çÅ·Æ²Âç°å³ØÉôÉÕÂ°ÀÅ²¬ÉÂ±¡¤«¤é¡¢½ý³²ºá¤Ê¤É¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ìÆþ±¡Ãæ¤Î½»½êÉÔÄê¡¢Ìµ¿¦ÅçÅÄ·òÂÀÏºÈï¹ð¡Ê54¡Ë¤¬Æ¨Áö¤·¤¿¡£¸©·Ù¤¬¹ÔÊý¤òÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÉÙ»ÎµÜ½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅçÅÄÈï¹ð¤Ï9·î¾å½Ü¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÙ»ÎµÜ»Ô¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¿©ÉÊ1ÅÀ¤òÅð¤ß¡¢¸Æ¤Ó»ß¤á¤¿·ÙÈ÷°÷¤òÅ¾ÅÝ¤µ¤»Éé½ý¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¶¯ÅðÃ×½ýÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÃÏ¸¡¤¬½ý³²ºá¤Ê¤É¤Çµ¯ÁÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£11·î28Æü¤ËÉÙ»ÎµÜ½ð¤ÎÎ±ÃÖ¾ì¤ÇÈ¤¤ò»È¤Ã¤Æ¼«¿È¤ÎÊ¢¤ò»É¤¹¼«½ý¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤¿¤áÆþ±¡¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅçÅÄÈï¹ð¤Ï¿ÈÄ¹Ìó180¥»¥ó¥Á¤ÎÃæÆù¤ÇÇòÈ±¡£º¸¼ê¤Ë¼ê¾û¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£