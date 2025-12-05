実写版『WIND BREAKER』、初解禁を含む本編映像×BE:FIRST主題歌がシンクロするリリックビデオ公開
本日12月5日公開となる水上恒司主演の映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』より、BE:FIRSTによる主題歌「Stay Strong」と本編の名シーンが重なるPV「BE:FIRST ／ Stay Strong - Lyric Video - （映画「WIND BREAKER」主題歌）」が解禁となった。
【動画】初解禁の『WIND BREAKER』本編シーンも見られるリリックビデオ
本作は、にいさとるの漫画『WIND BREAKER』を萩原健太郎監督、政池洋佑脚本により実写映画化。ケンカだけが取り柄で、「仲間なんて邪魔なだけだ」と群れることを嫌う一匹狼の桜遥（水上）が、町を守る正義の不良集団“防風鈴”の仲間たちと出会う中で、守るために闘うことを知り、成長してゆく物語となっている。
主題歌は、荒くれものの杉下京太郎役を務めるJUNONが所属するダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTの「Stay Strong」。本作のための書き下ろしで、プロデューサーにはSKY-HIとYaffleという最強の布陣を迎え、JUNON自身も作詞に参加。役として物語を生きた彼だからこそ紡げた言葉が、物語と強く共鳴している。
解禁となった「BE:FIRST ／ Stay Strong - Lyric Video - （映画「WIND BREAKER」主題歌）」は、未解禁カットを含む多数の映像を一気に投入し、揺れる感情、拳で思いをぶつけ合う激闘、そして仲間と笑い合う素の表情まで、物語の核心に迫る瞬間が濃縮された仕上がり。また、本映像は、映画と同じく萩原監督がメガホンを取り、映画制作チームと作り上げた熱量の高いPVとなっている。
不良の巣窟と恐れられる風鈴高校の“てっぺん”をとるため街の外からやってきた、ケンカだけが取り柄の孤独な高校生・桜遥（水上）。そこで桜は、風鈴高校の生徒たちが＜防風鈴＝ウィンドブレイカー＞と呼ばれ、街を守る存在へと変貌を遂げていたことを知る。＜防風鈴＞のメンバーや街の人々の温かさに戸惑いながらも、初めて仲間という存在に触れていく桜。しかし、家に帰ればたったひとり―。優しさを怖れる桜の奥には、いったいどんな過去が隠されているのか─？
一方、＜防風鈴＞を新たな標的として動き出すのが、“力の絶対信仰”を掲げる最凶集団＜獅子頭連＞。頭取・兎耳山（山下幸輝）と副頭取・十亀（濱尾ノリタカ）は、仲間であろうと弱い者には容赦なく拳を振るい、徹底して力でチームを仕切る、すさまじい実力者。しかし映像には、かつての友達のように無邪気に笑い合う姿も映し出される。楽しかったはずの時間があるにもかかわらず、なぜ彼らは非情な道を選ぶことになったのか―？ 敵として立ちはだかるだけでなく、その心の葛藤や複雑な感情が描かれる点も、本作ならではの大きな見どころだ。
越えてはいけない一線を越えたことをきっかけに、激突する＜防風鈴＞と＜獅子頭連＞。桜だけではなく、兎耳山も十亀もまた、生きづらさや痛みを抱えながら、必死に強さを求めていく。やがてそれぞれが本当に守りたいものに気づいたとき、思いが爆発する。＜防風鈴＞総代・梅宮（上杉柊平）の「守るぞ」の一声とともにぶつかり合う拳。死闘の中で“拳の対話”を繰り広げていくキャラクターたちの視線の先には、いったい何が映っているのか─？
桜を筆頭に、彼を支える楡井（木戸大聖）、蘇枋（綱啓永）、杉下（JUNON）、柊（中沢元紀）、ことは（八木莉可子）ら仲間たちの活躍シーンも多数登場。主題歌に乗せて“エモさ全開”の映像が展開される。「変わらない 変われない 本気しか愛せない 勝ちか負けだけが正義なんじゃない 守れ You gotta stay strong」─。耳を傾ければ、流れる歌詞と桜たちの心情が強く重なっていることが伝わる。
さらに、本作の劇伴も担当したYaffleによる本作のオリジナル・サウンドトラック『WIND BREAKER（Music From The Motion Picture）』が12月5日発売、挿入曲「dynamo」シングル・カットバージョンが同日配信開始となることも決まった。
街を守る不良―その斬新な設定と魅力的なキャラクターたちが生み出す独特の世界観を、Yaffleは、その物語の熱量と揺れ動く心情を、ダイナミックかつ繊細なスコアで描き出した。とりわけサウンドトラックの冒頭1曲目は、映画が幕を開けた瞬間、観客を鮮やかに作品世界へと誘い込む圧倒的な導入部となっている。
Yaffleが代表を務めるprodz（プロッズ）に所属するプロデューサー・桜木力丸も本作に参加している。サウンドトラックは、聴くだけで映画の情景がよみがえる、密度の高い作品に仕上がっている。
映画『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』は、12月5日より全国公開。
