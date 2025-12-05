入っていけないお約束の『台所』に忍び込んだことがバレてしまったハスキーさん。反応がもはや人間…？お説教中の可愛すぎるその光景は記事執筆時点で37万回を超えて表示されており、3万件のいいねが寄せられることとなりました。

台所に忍び込んだことがお母さんにバレたハスキー犬

Xアカウント『@runa_husky』に投稿されたのは、シベリアンハスキー「ルーナ」ちゃんのお姿。

この日、ルーナちゃんは入っていけないお約束の台所に忍び込んでしまった模様。その犯行現場をお母さんに見られてしまい…現行犯逮捕されることとなったのだそう。

もはや人間な『お説教中の光景』が話題

台所の隅に逃げ込むように背中を付け、お母さんから目を逸らしていたというルーナちゃん。

静止画でも『入っていけないお約束でしょう？』と叱られていることが手に取るように分かるような光景だった模様。

同時になぜか素直に謝っているとは思えない…小さな子どもが無駄な抵抗をしているかのようなそのお姿は多くの人々をほっこりと和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「怒られてる子どもですね」「かわいい」「どんまい」「みすいーぬ」「ピンチで可愛い」などのコメントが寄せられています。

毎日ワンプロ！仲良し姉妹

2024年6月23日生まれのシベリアンハスキー「ルーナ」ちゃんには、2025年3月8日生まれのボーダーコリー「ノエル」ちゃんという妹の存在も。

毎日がワンプロ三昧、ママさんやパパさんの取り合いをしながらも仲良く過ごしているのだといいます。

ご家族に溺愛されながら、幸せに暮らすルーナちゃんとノエルちゃんのお姿は、日々多くの人々にシベリアンハスキー、ボーダーコリーの魅力やたくさんの癒やしを発信し続けています。

