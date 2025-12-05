人気の量販店コストコの商品を購入できるセレクトショップが福岡市の商業施設内に誕生しました。人気の商品を手ごろなサイズで購入できるのが特徴です。



福岡市中央区の商業施設マークイズ福岡ももちに4日、オープンしたのは。



■小川ひとみアナウンサー

「ありました。コストコでははく、コストゴーと書いてあります。」



コストゴーは、あの人気の量販店コストコの商品を販売するセレクトショップです。九州では初出店、国内では8店舗目です。



