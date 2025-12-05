FBS福岡放送

人気の量販店コストコの商品を購入できるセレクトショップが福岡市の商業施設内に誕生しました。人気の商品を手ごろなサイズで購入できるのが特徴です。

福岡市中央区の商業施設マークイズ福岡ももちに4日、オープンしたのは。

■小川ひとみアナウンサー
「ありました。コストコでははく、コストゴーと書いてあります。」

コストゴーは、あの人気の量販店コストコの商品を販売するセレクトショップです。九州では初出店、国内では8店舗目です。

店内ではパンや菓子、日用品などコストコの商品およそ1500品目を取り扱っています。

■コストゴー マークイズ福岡ももち店・袴田航生店長
コストコで買うとこのサイズ感なのですが、コストゴーでは小分けにしてお買い求めしやすいサイズ、価格でご案内しています。」

アメリカ発のコストコが大量の商品をお得に買えるのが特徴なのに対し、「コストゴー」はコストコの店頭と比べて2割から3割ほど割高になるものの、小分けで購入できるのが特徴です。

■小川アナウンサー
「何を買いましたか。」
■買い物客
「マフィン。1個売りしているので助かります。」

コストコでは定番の直径およそ10センチの巨大マフィンを、特別に試食させていただきました。

■小川アナウンサー
「チョコチップがゴロっとたくさん入っていて満足感があるのですが、甘過ぎないので1つぺろっと食べられそうです。」

コストゴーでは、コストコを利用する場合に必要な会員登録や年会費が必要ありません。

ところで、コストゴーはなぜマークイズ福岡に出店を決めたのでしょうか？

■袴田店長
コストコはここから少し遠いので、行きたくても行けない人がたくさんいると思ったので。」

さらに、車を持っていない人や「少人数家族には量が多すぎる」といったニーズに対応し、新たな客を掘り起こす狙いもあるようです。

■買い物客
「好みがあるので自分たちのほしい分だけ買えるのは助かる。」
「家が西新で近いからちょっと行ってみようと思って。ガソリン代を使って会員証を持っていなくても買えるでしょ。その分、高くてもしょうがない。」

「コストゴー」マークイズ福岡ももち店の営業時間は、午前10時から午後9時までです。

※FBS福岡放送めんたいワイド2025年12月4日午後5時すぎ放送