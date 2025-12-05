人気芸能人が電車で移動する姿に驚き 昭和の大スターは50年ぶりに乗車!?
先月、女優の上白石萌音がイベント出席時、自身のスゴいところは尋ねられ“平凡性”と回答。上白石は、「ご覧の通りの容姿と雰囲気ですので、街に出ても一切気づかれなくて、電車とかでも1回も気付かれたことがないので、得をしているなと思います」と説明し、人気若手女優の「電車移動」は、SNSでも驚かれていた。上白石のように、実は電車移動する人気者は少なくない。今回は、人気芸能人がインスタグラム、エックスで公開した電車移動中の姿をピックアップ！
【写真】絶対バレてるじゃん！ 人気芸人はそのまんまの姿で電車に乗車中
■ なかやまきんに君
鍛え上げた圧倒的な肉体でおなじみのお笑い芸人・なかやまきんに君。今年はACジャパンによる心房細動の早期発見を促すキャンペーン「なかやま検脈ん です」を担当していたが、インスタグラムには自身の写る電車内の中吊り広告との“2ショット”公開した。
注目はその格好。帽子やサングラスなど身に着けずに、どこからどう見てもなかやまきんに君そのままに電車に乗っており、ファンからは「変装しないの!?」「なぜ周りは普通にしていられるんだ、、」「遭遇したい」などのコメントが寄せられている。
■ 山下智久
俳優の山下智久は先月、音楽番組『with MUSIC』（日本テレビ系）に出演した際、トークで物欲がないという話題になり、「車持っていないです」「（移動は）タクシーと電車です。日比谷線とか…」と電車に乗ることが多いと明かし、スタジオの共演者を驚かせた。
「電車の時間が好きなんです」「駅まで歩く時間とかもいろいろ考えるし、今流行ってる服とかも勉強になる」とも語っていた山下。実際、かつて山下はエックスにてJR山手線に乗車中の姿を写真で公開。キャップにメガネ、マスク姿で車窓から外の景色を眺めるショットを公開していた。アイドルグループNEWSの元人気メンバーで、いまや国際派俳優の山下が、山手線に乗るレアな光景にファンはびっくりしていた。
■ 藤本美貴＆庄司智春
現在、芸能界きってのおしどり夫婦として人気の藤本美貴と、品川庄司の庄司智春。以前には、庄司が妻と仲良く電車に乗る姿を自身のインスタグラムで公開した。庄司は「電車乗ってたら 隣のお姉さん可愛かったから 盗撮したらバレた。すみません…」とつづり、隣に座る藤本の横顔を撮影。次の写真では撮影しているのがバレてしまったのか、藤本が笑顔をカメラに見せており、夫婦仲の良さがうかがえる。
この投稿にファンからは「電車乗るんですね〜」「いたら緊張して降りちゃう」「こんなに普通に電車乗ってるのびっくり!!」といった声のほか、藤本に対して「不意打ちで撮っても可愛すぎる」といったコメントも寄せられている。
大スターは“50年ぶり”に電車に乗車！
■ 郷ひろみ
大スターになれば、電車に乗る経験そのものから離れてしまうもの。歌手の郷ひろみは、「SONGSの収録の時に、ものすごく久しぶりに電車に乗ったよ」と報告し、「ボクが買った大切な切符!!」と切符を手にして笑顔を見せる写真を投稿。「この様子は是非番組で見てね」と告知した。
今年5月放送の『SONGS』（NHK総合／毎週木曜22時）では「郷ひろみ〜デビュー52年 挑み続ける理由〜」と題して、郷の歴史を“挑戦”をテーマに徹底的に深掘り。「電車でゴー！」という企画で、郷が50年ぶりに自力で電車に乗り、NHKへ向かう姿が放送された。
番組企画とは言え、郷が電車に腰掛ける姿には、ファンから「ひろみさんが電車に!!」「横に座りた〜い」「電車に、乗られたひろみさんに、遭遇したいです」「放送を楽しみにしています」などのコメントが寄せられている。
■ 伊東美咲
女優の伊東美咲のインスタグラムには、マネージャーが「在来線に乗った時に在来線の美咲さんって、珍しい！笑と勝手に思い、撮らせて頂きました笑」と、電車のシートに座って窓の外を眺める伊東の写真を公開。伊東と言えば、2005年にドラマ『電車男』（フジテレビ系）に主演し、「エルメス」を演じたことでおなじみ。
それだけに伊東×電車の写真に「在来線と美咲さんというと、電車男ですね」「ドラマの電車男を思い出しました」といった声が寄せられたほか、「素敵です♪美しい」「相変わらずキレイ過ぎる」といったコメントも集まっている。
引用：
「なかやまきんに君」インスタグラム（@nakayama_kinnikun）
「山下智久」X（＠Tomohisanine）
「庄司智春（品川庄司）」インスタグラム（＠tomoharushoji）
「郷ひろみ」インスタグラム（@hiromigo_official）
「伊東美咲」インスタグラム（＠misaki_ito_official）
