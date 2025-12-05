完全新作SPドラマ『ラストマン−全盲の捜査官− FAKE／TRUTH』、福山雅治＆大泉洋のNYオフショットが解禁
12月24日公開の『映画ラストマン -FIRST LOVE-』と12月28日21時放送の完全新作スペシャルドラマ『ラストマン−全盲の捜査官− FAKE／TRUTH』（TBS系）の両作品で、ニューヨークロケを敢行していたことが解禁。撮影に臨む主演の福山雅治と共演の大泉洋の写真が公開された。
【写真】福山雅治＆大泉洋 最強バディがニューヨークに降り立つ（ほか5枚）
2023年4月期に放送された日曜劇場『ラストマン−全盲の捜査官−』。福山演じる、事件を必ず終わらせる最後の切り札＝“ラストマン”と呼ばれ、数々の事件を解決してきた全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉演じる犯人逮捕のためには手段を選ばない孤高の刑事・護道心太朗が凸凹バディを組んで難事件を解決していく痛快バディドラマである。
連続ドラマの最終回は、皆実が研修を終え米ワシントンDCへ帰国し、今度は心太朗がFBIの研修で渡米することになって幕を閉じた。スペシャルドラマはその連続ドラマの直後から始まるストーリー。
ワシントンとNYでも最強のバディとなった2人。心太朗は半年間の研修を終え帰国。日本とNYで離れて過ごすことに。そして2025年、皆実はテレビ出演のために再び日本へ。そこで、訪れた番組スタジオが武装したテロリストに占拠されてしまう。皆実とともに生放送に出演中のキャスター・播摩（松本若菜）や総理大臣を人質にとり、身代金10億ドルを用意できなければ東京で爆弾を爆発させるという前代未聞のテロ事件が発生。
一方、皆実が拘束されていることを知った心太朗。皆実と人質たちを救うべくスタジオに向かうが、そこには皆実のアテンドできていた佐久良（吉田羊）が身を潜めていた…。スペシャルドラマのタイトルである“FAKE／TRUTH”が指す意味とは…？
スペシャルドラマの冒頭で、舞台はワシントンDCを経てニューヨークへ移り、映画とドラマに共通する“ある組織”を追うバディの姿が描かれる。
両作品ではタイムズスクエアや、マンハッタンの摩天楼を望む公園など、ニューヨークを代表するロケーションでの撮影を敢行。福山・大泉も「合成ではないですからね！」「ニューヨークロケは絵力がすごい」と撮影を終えて大満足。福山は「皆実はアメリカから日本に来た役なので、ニューヨークで撮影ができて、ラストマンも本物になれた気がします」と手応えを語った。
皆実と心太朗のバディがニューヨークに降り立った理由―それは、映画とドラマをつなぐ“ある組織”の存在だった。2人を史上最悪の2日間へと誘う犯罪組織。そこに立ち向かう2人のスケールアップしたアクションシーンが見どころだ。
そして、このスペシャルドラマのためのグラフィティアートを、アーティスト・BIOが描き下ろし。このたった一瞬の撮影のためだけに描かれたスペシャルなアートに、福山・大泉も感動していた。
『映画ラストマン-FIRST LOVE-』は、12月24日より全国公開。完全新作スペシャルドラマ『ラストマン−全盲の捜査官− FAKE／TRUTH』は、TBS系にて12月28日19時放送。
【写真】福山雅治＆大泉洋 最強バディがニューヨークに降り立つ（ほか5枚）
2023年4月期に放送された日曜劇場『ラストマン−全盲の捜査官−』。福山演じる、事件を必ず終わらせる最後の切り札＝“ラストマン”と呼ばれ、数々の事件を解決してきた全盲のFBI捜査官・皆実広見と、大泉演じる犯人逮捕のためには手段を選ばない孤高の刑事・護道心太朗が凸凹バディを組んで難事件を解決していく痛快バディドラマである。
ワシントンとNYでも最強のバディとなった2人。心太朗は半年間の研修を終え帰国。日本とNYで離れて過ごすことに。そして2025年、皆実はテレビ出演のために再び日本へ。そこで、訪れた番組スタジオが武装したテロリストに占拠されてしまう。皆実とともに生放送に出演中のキャスター・播摩（松本若菜）や総理大臣を人質にとり、身代金10億ドルを用意できなければ東京で爆弾を爆発させるという前代未聞のテロ事件が発生。
一方、皆実が拘束されていることを知った心太朗。皆実と人質たちを救うべくスタジオに向かうが、そこには皆実のアテンドできていた佐久良（吉田羊）が身を潜めていた…。スペシャルドラマのタイトルである“FAKE／TRUTH”が指す意味とは…？
スペシャルドラマの冒頭で、舞台はワシントンDCを経てニューヨークへ移り、映画とドラマに共通する“ある組織”を追うバディの姿が描かれる。
両作品ではタイムズスクエアや、マンハッタンの摩天楼を望む公園など、ニューヨークを代表するロケーションでの撮影を敢行。福山・大泉も「合成ではないですからね！」「ニューヨークロケは絵力がすごい」と撮影を終えて大満足。福山は「皆実はアメリカから日本に来た役なので、ニューヨークで撮影ができて、ラストマンも本物になれた気がします」と手応えを語った。
皆実と心太朗のバディがニューヨークに降り立った理由―それは、映画とドラマをつなぐ“ある組織”の存在だった。2人を史上最悪の2日間へと誘う犯罪組織。そこに立ち向かう2人のスケールアップしたアクションシーンが見どころだ。
そして、このスペシャルドラマのためのグラフィティアートを、アーティスト・BIOが描き下ろし。このたった一瞬の撮影のためだけに描かれたスペシャルなアートに、福山・大泉も感動していた。
『映画ラストマン-FIRST LOVE-』は、12月24日より全国公開。完全新作スペシャルドラマ『ラストマン−全盲の捜査官− FAKE／TRUTH』は、TBS系にて12月28日19時放送。