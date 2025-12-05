組織改革がいつも失敗するのは、「圏論」を知らないから…？「現代数学はビジネスにも役立つ」と数学者が断言する理由

「現代数学の最重要理論」をわかりやすく――！21世紀の数学界をにぎわす「圏論」。「モノとモノを矢印でつなぐ」というシンプルな発想が、数学の新たな扉を開いた。高度な抽象性と普遍性をあわせもつ圏論には難解なイメージもつきまとうが、数学者の加藤文元さんは「圏論は実学である」と断言する。本連載では、今もっとも注目される「未来の数学」の本質を、身近な例をベースにやさしく解説する。

本記事は、『はじめての圏論』(加藤文元・著)を一部抜粋・再編集したものです。

もなかの家系図

圏論は数学の一分野である。それはそうなのだが、『はじめての圏論』で私はできるだけ、数学的な予備知識なしで読める圏論入門を目指した。

もちろん、完全に数学の予備知識なしで圏論に入門することは難しい。しかし「圏論的現象」や「圏論的構造」は、実は社会のいたるところにあり、我々は普段から（無意識的に）その多くに接している。その意味で、圏論は我々にとってまったく新しい考えかたというわけではない。

前の記事でも、もなかの家系図から出発して「モノとモノとの関係」や「関係と関係のあいだの関係」といった（圏論的にもかなり高級な）概念に、すんなりと到達することができた。それは、我々が普段から（不完全ながら）類似した考えかたや経験をしているからである。

この手の「日常的な」圏論は他にもたくさんある。たとえば、会社の中での社員たちの関係を見てみよう。図の会社（仮に「A株式会社」としておく）は、5人の社員からなっている。

そして、そのそれぞれが会社の仕事を通じて互いに関係し合っており、その「関係」が会社の中での彼らの役割を決めている。つまり、各社員の役割は、会社というひとつの「関係性のネットワーク」によって決まっているのである。

個々のモノや人ではなく、それらのあいだの関係から浮かび上がる「モノ像」に注目すること、つまり、関係のみを通じて世界を見ること。これは圏論という理論における、もっとも重要で基本的な考えかたである。A株式会社が社員たちと彼らのあいだの関係から成り立っているように、圏（＝圏論におけるもっとも重要な概念）は対象（＝モノ）と矢印からなっている。

圏論は現実の認識を強化する

圏論が「関係を通じて世界を見る」という場合、その「関係」にはいくつかの階層がある。たとえば、「関係と関係のあいだの関係」には「関係」という言葉が3つ現れるが、最後の「関係」はその他の「関係」より、階層がひとつ上がっている。それはいわば「関係の関係」だからだ。圏論には（そして本書にも）さらにその上の階層の関係、いわば「関係の関係の関係」とでも言えるものも現れる。

こうしたさまざまな階層における関係性は、実際、社会のいろいろな場面に存在している。我々は日頃から、このような多くの階層にわたる関係を直観的に認識して、それなりに使いこなしているのだ。しかし、それらはいかんせん抽象的なので、わかりやすい言葉で表現したり人に説明したりするのは困難であることが多い。

たとえば、A株式会社の他にB株式会社があって、それらを比較することを考えよう（図「A株式会社とB株式会社」）。

A株式会社のそれぞれの社員にはB株式会社において「対応する人」、すなわち同じような）役割を担うカウンターパートがいる（とする）。A株式会社（左）のaさんはB株式会社（右）のa‘さんに、A株式会社のbさんはB株式会社のb’さんに......というように対応している。A株式会社のeさんは、cさんと同じく、B株式会社のc‘さんに対応しているとしよう。

さらに、A株式会社の社員と社員をつなぐ矢印は、それぞれB株式会社の中で対応する社員と社員をつなぐ矢印に対応する。

たとえば、A株式会社のbさんからaさんに向かっている（斜め右上に向かう）矢印は、B株式会社のb’さんからa‘さんに向かう矢印に対応する。A株式会社のcさんからeさんに向かっている矢印は、B株式会社のc‘さんから彼自身に向かっている（見えない）矢印に対応しているとしよう。

これら「矢印から矢印への対応」は、もなかの家系図と手巻き寿司の家系図における「もなかからマカロンへの矢印」と「手巻き寿司からクレープへの矢印」の対応（前の記事に出てくる図1.3）のような「関係から関係への関係」になっている。つまり、A株式会社の中の「関係＝矢印」が、B株式会社の中の「関係＝矢印」に関係付けられているわけだ。

それは「関係の関係」であり、「関係性のネットワークから別の関係性のネットワークへの矢印」である。このワンランク上の階層の関係は、図1.5中央のA株式会社からB株式会社へ向かっている矢印によって、一斉に表現されている。

関係の関係の関係

しかし、A株式会社からB株式会社に向かう（ワンランク上の）矢印の可能性はこればかりではない。今まではそれぞれの会社内での「職階」に注目してカウンターパートを決めていたが、もっと実質的に「職責」に注目して捉え直すと状況が変わるかもしれない。たとえば、A株式会社のeさんに対応する人はB株式会社のc‘さんではなく、実はd‘さんだったというように。その場合、A株式会社のcさんからeさんに向かっている矢印は、B株式会社のc‘さんからd‘さんに向かう矢印へと、対応する先が変わることになるだろう。

職階に注目する場合と職責に注目する場合とでは「A株式会社からB株式会社に向かう矢印」（＝関係の関係）が異なっているのだとすれば、「職階」から「職責」に視点を切り替えることで、A株式会社からB株式会社に向かう矢印が切り替わることになる。つまり「関係の関係」が変換されるわけだ。

それは「関係と関係のあいだの関係」という2つの階層にまたがる関係性の束を、ゴッソリ他のものに変換するという意味で、とても深い意味合いを持つものになるだろう。それはいわば「関係の関係の関係」である。

会社同士をつなぐ2つの（横方向の）矢印（＝関係の関係）が、さらに階層の高い「関係の関係の関係」という（縦方向の）矢印によってつながる（比較される・変換される）というわけだ（図「A株式会社とB株式会社・その２」）。

このように、社会の中に実際に出現する〈関係〉にはさまざまな階層やレベルがある。そして階層が上がれば上がるほど、そこに現れる関係の概念はより抽象的になってくる。これら多層に積み重なった〈関係〉は実社会にもしばしば見出せるし、我々も普段から意識的にせよ無意識的にせよ認識している。

しかし、それらを明瞭に言語化することは、大抵の場合とても難しい。上で私はなんとかして、この難しい言語化を日常的な言葉でやってみようとした（が、あまり上手にできたとは言えないだろう）。

圏論には、このような階層の高い抽象的な「関係性」を見事に言語化する概念や理論が豊富に揃っている。だから社会の人々がみんな圏論の言葉をマスターすれば、我々が普段しゃべっている自然言語が飛躍的に増強されるだろう。

圏論によって増強された自然言語は、モノとモノとの素朴な「似ている」だけでなく、2つの「似ている」が〈似ている〉とか、その〈似ている〉がさらに上の階層の《似ている》によって関係しているという事態までをも明瞭に、かつ的確に表現できるようになるだろう。そうなれば、我々が日常的に直面している「異なる階層の関係性」や、そこに潜んでいるさまざまな構造を仲間たちと正確に共有できるようになるに違いない。

「圏論は実社会で役立つ」と私が言うとき、その理由の重要なひとつがここにある。圏論は「関係性だけから世界を見る」という視点を我々に提供し、多くの階層にまたがる関係性の明確な構造化によって我々の日常言語を増強し、現実を見る目を強化するのである。

関係はモノを浮かび上がらせる

実は圏論の力は、これだけにとどまらない。圏論には人間社会の諸相に現れる抽象的で階層の高い関係性を「記述する」だけでなく、そこから実際にモノを浮かび上がらせ、生成する力もある。圏論はとても実用的な学問なのだ。

ある会社では3つある部署のすべてを社長が直接統括している（図「組織図1」）。ところが、この形だと部署1と部署2の意見がうまく吸い上げられないことに気づいた。理由は、部署1の意見と部署2の意見が対立することが多く、部署3に漁夫の利をもっていかれることにあった。

調整役

そこで部署1と部署2の人たちは考えた。要するに、我々の意見が社長に行く前に、部署1と部署2の意見を集約して対立点を調停する役職の人が必要だ（図「組織図2」）。

部署1と部署2から社長までのあいだにもうひとつの役職が必要だったという事実は、実は圏論を用いてモデル化できる。つまり圏論的には、社長から部署1と部署2に行く矢印は、その途中で共通のなにか（＝調整役）を経由するということだ。

もう少し詳しく述べると、次のようになる。この新しい役職は、次の2つの条件で特徴付けられる。

（a）社長から部署1と部署2に通じる矢印の途中にある（b）条件（a）を満たす役職の中でもっとも部署1と部署2に「近い」

実際、調整役が社長のほうに近かったら、そもそも最初の状態とあまり変わらないだろう。だから条件（b）はとても重要だ。

ここで問題になっていることは、単に「新しい対象を作ればいい」という話ではない。大事なことは、関係性のネットワーク自体が作るべき対象を示唆しているということだ。当初の状況では足りない対象があった。それは既存の対象の相互関係から嘱望されながら、まだ存在していなかった対象である。そのような「関係の中から浮かび上がる」対象について想いを馳せ、その現象を明瞭に言語化できれば、もうあなたは圏論の初歩をほとんど理解していると言っても過言ではないのだ。

しかし、それをどのようにして正確に言語化すればいいだろうか。圏論は条件（a）と条件（b）を満たす調整役という役職を、どのような言葉で記述するのだろうか？

上の（a）や（b）のような条件によって特徴付けられる「なにか」は、実は極めて普遍的なものである。読者の中には「最大公約数」という言葉を連想する人も多いかもしれない。最大公約数とは小学校や中学校で教わる数学の概念である。この概念はとても便利なもので、実生活でも我々は「最大公約数的な〜」とか「〜と〜の最大公約数をとる」といった言いかたをして、なんらかの普遍的な意味を表現しようとしている。

実はこの「最大公約数」という言葉の（数学的ではない）日常的な用法の中に、自然言語から圏論的言語に至る、とてもわかりやすい入り口がある（と私は思う）。

先にも述べたように、圏論は関係だけにコミットして世界と対峙するという考えかたを明確に提示し、我々の日常的な言語や、現実を見る見かたを増強する力を持っている。実は圏論以前にも、我々は日常会話の中でそのような「増強」を無意識に行っていたのだ。まさにそのひとつが「〜と〜の最大公約数をとる」という言いかたに他ならない。

実際この〈日常的な最大公約数〉の概念は、関係のネットワークの中から新たにモノを作るという圏論的な営みを、日常生活の中で不完全ながら志向したものになっている。そして少々不正確ではあっても、この言葉によって我々は共通のなにかを理解し共有しているのである。

だから、まさに「最大公約数」の概念から始めれば、あまり難しい数学を使わなくても、日常ベースに則った圏論の入門ができるのではないか、と私は思っている。そこで『はじめての圏論』では、「最大公約数」の概念を深耕して、圏論への入門に向かうための最初のアプローチを与えようと思ったのである。

＊ ＊ ＊

12/20（土）、数学の文化祭「MATH EXPO 2025」が開催！キーワードは＜数学をポップカルチャーに！＞。『はじめての圏論』の著者・加藤文元さん、『脳・心・人工知能〔増補版〕』の著者・甘利俊一さんも登壇されます。詳細はリンクより！

開催予定 ： 2025年12月20日（土曜日）10:00〜16:30（受付 9:40〜予定）

会 場 ： TKP高輪ゲートウェイカンファレンスセンター 「ホール 2B」

チケット代：\5187

出演者（講演順・敬称略）：

加藤文元 （ZEN大学教授 東京工業大学名誉教授）／竹内薫 （サイエンスライター、ZEN大学教授）／嵩丸（忍者研究者）／パンサー尾形（吉本興業タレント）with ハマちゃん（NHK笑わない数学アシスタント）／甘利俊一（東京大学名誉教授 情報幾何学創始者）／三宅陽一郎 （東京大学生産技術研究所 特任教授

初回【これが数学ってマジか…「モノとモノを矢印でつなぐ」というアイデアが「未来の数学」として大注目される理由】から読む