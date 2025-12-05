¥Ñ¡¼¥È¶ÐÌ³¤Ç15Ëü±ß¤ËÆÏ¤«¤º¡Ä½Î¤âÄÌ¤¨¤Ê¤¤Ì¼¤Î¿Ê³Ø¤Ë±Æ¶Á¤â¡¡ÃÏÊý¤Î¡Ö¤Ò¤È¤ê¿Æ¡×¡¢¤è¤êÉÏº¤¤Ê´Ä¶¤Ë¡©¡Ú¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¤¬²òÀâ¡Û
¡ÖËè·î¥®¥ê¥®¥ê¡£Ãù¶â¤Ê¤ó¤ÆÌ´¤Î¤Þ¤¿Ì´¡×
¡Ú¥°¥é¥Õ¡Û»Ò°é¤Æ¤ËÉ¬Í×¤À¤È»×¤¦ºÇÄã¸Â¤Î¼ýÆþ¤Ï¡©
ÃÏÊý¤ÇÆó¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò»Ò°é¤Æ¤¹¤ë¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥¶¡¼¤ÎµÈÅÄ¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¡£·î¼ý¤Ï¼ê¼è¤ê15Ëü±ß¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤Î¤Ò¤È¤ê¿ÆÀ¤ÂÓ¤ÎÁêÂÐÅªÉÏº¤Î¨¤Ï¡¢44.5%¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö2022Ç¯¹ñÌ±À¸³è´ðÁÃÄ´ºº¡×2021Ç¯»þÅÀ¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìó2À¤ÂÓ¤Ë1À¤ÂÓ¤¬ÉÏº¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢»Å»ö¤ÎÁªÂò»è¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÊÝ°é±à¤ä³Ø¹»¤ÎÁªÂò»è¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤âÊó¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×
¤½¤ó¤ÊÀ¼¤¬¡¢Á´¹ñ¤Î¾®¤µ¤ÊÄ®¤ÇÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢ÃÏÊý¤ÇÊë¤é¤¹¤Ò¤È¤ê¿ÆÀ¤ÂÓ¤Î¸½¼Â¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¹½Â¤Åª¤Ê³Êº¹¤Î¼ÂÂÖ¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏÊý¤Î¤Ò¤È¤ê¿ÆÀ¤ÂÓ¤¬Ä¾ÌÌ¤¹¤ë»°½Å¶ì
ÃÏÊý¤Î¤Ò¤È¤ê¿ÆÀ¤ÂÓ¤Ï¡¢ÄãÄÂ¶â¡¦ÊÝ°é±àÉÔÂ¡¦¶µ°éµ¡²ñ¤Î¾¯¤Ê¤µ¤È¤¤¤¦¡Ö»°½Å¶ì¡×¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¯¤¤¤Æ¤â¼ýÆþ¤¬°ÂÄê¤»¤º¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÍÂ¤±Àè¤â¸Â¤é¤ì¡¢½Î¤ä½¬¤¤»ö¤ËÄÌ¤ï¤»¤ëÍ¾Íµ¤â¤Ê¤¤¡£¸Ä¿Í¤ÎÅØÎÏ¤Ç¤Ï±Û¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¹½Â¤Åª¤ÊÊÉ¤¬¡¢¿Æ»Ò¤ÎÀ¸³è¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¦ÄãÄÂ¶â¤ÎÊÉ¡ÃÃÏÊý¤Ç¤ÏÁªÂò»è¤¬¾¯¤Ê¤¤
µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Î¥Ñ¡¼¥È¶ÐÌ³¡£»þµë¤Ï950±ß¡¢·î¼ý¤Ï¼ê¼è¤ê¤ÇÌó15Ëü±ß¤Ë¤âËþ¤¿¤Ê¤¤¤È·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
²ÈÄÂ¤ä¸÷Ç®Èñ¡¢¿©Èñ¤òº¹¤·°ú¤¯¤È¡¢»Ä¤ë¤Î¤Ï¤ï¤º¤«¿ôÀé±ß¡£¡Ö¼Ö¤¬¤Ê¤¤¤ÈÄÌ¶Ð¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°Ý»ýÈñ¤â¥Ð¥«¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÃÏÊý¤Ç¤ÏÀµ¼Ò°÷¤ÎÊç½¸¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢ÈóÀµµ¬¸ÛÍÑ¤¬Ãæ¿´¤Î¤È¤³¤í¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤â¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Î¥Ñ¡¼¥È¼ýÆþ¤ÈÂçº¹¤¬¤Ê¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¼Â²È¤Î»Ù±ç¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤²ÈÄí¤âÂ¿¤¯¡¢»Ò¤É¤â¤¬ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¹¤°·ç¶Ð¡£¡ÖµÙ¤á¤Ð¼ýÆþ¤¬¸º¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°Â¤¬¡¢¤Ò¤È¤ê¿ÆÀ¤ÂÓ¤Î¿Í¡¹¤ÎÀ¸³è¤ò¾ï¤ËÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦ÊÝ°é¡¦»Ù±ç¤ÎÃÏ°è³Êº¹¡ÃÃÏ°è¤´¤È¤Î»Ù±çÈÏ°Ï¤Î°ã¤¤
»Ò¤É¤â¤òÍÂ¤±¤ëÊÝ°é±à¤â¡¢ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡Ö¶õ¤¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÄÌ¤¨¤Ê¤¤¡×¥±¡¼¥¹¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ÍýÍ³¤Ï¡¢Á÷·Þµ÷Î¥¤È¶ÐÌ³»þ´Ö¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¡£
¡ÖÊÒÆ»20Ê¬¤ÎÊÝ°é±à¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤«¤é¿¦¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¶ÐÌ³»þ´Ö¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈµÈÅÄ¤µ¤ó¡£¸òÄÌ¼êÃÊ¤¬¸Â¤é¤ì¤ëÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢Æ¯¤¯¿Æ¤Ë¤È¤Ã¤Æ»þ´Ö¤ÎÀ©Ìó¤¬¤µ¤é¤Ë½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Ò¤È¤ê¿ÆÀ¤ÂÓ¸þ¤±¤Î»Ù±çÀ©ÅÙ¡Ê»ùÆ¸ÉÞÍÜ¼êÅö¡¢½¢³Ø±ç½õ¤Ê¤É¡Ë¤â¡¢¡Ö¿½ÀÁ¤¬Ê£»¨¡×¡ÖÁêÃÌÁë¸ý¤¬±ó¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÍýÍ³¤Ç½½Ê¬¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¸½¾õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ Æ±¤¸¡Ö¤Ò¤È¤ê¿ÆÀ¤ÂÓ¡×¤Ç¤â¡¢½»¤àÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù±ç¤Î¼ê¸ü¤µ¤¬Âç¤¤¯°ã¤¦¤Î¤Ï¡¢Ê¶¤ì¤â¤Ê¤¤¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤ÏÉÂ»ùÊÝ°é¤ä³ØÆ¸ÊÝ°é¤Ê¤É¤Î°ì»þÍÂ¤«¤ê¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¡¢ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡Ö¤½¤â¤½¤â»ÜÀß¤¬¤Ê¤¤¡×¡Ö¼«Âð¤«¤é±ó¤¯¡¢¼Ö¤Ç¤ÎÁ÷·Þ¤¬É¬¿Ü¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤¬ÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢½¢Ï«»Ù±ç¥×¥í¥°¥é¥à¤ä»ñ³Ê¼èÆÀ¤Î½õÀ®À©ÅÙ¤â¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Ç¤ÏÁªÂò»è¤¬ËÉÙ¤Ç¤½¤ì¤é¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤âÀÑ¶ËÅª¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏÊý¤Ç¤Ï¾ðÊó¤¹¤éÆÏ¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤é¤¬¡¢ÃÏÊý¤ÎÉÏº¤¤ò¤è¤ê¿¼¹ï²½¤µ¤»¤ë°ì°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¦¶µ°éÈñ¤Î¸½¼Â¡Ã¶µ°éµ¡²ñ¤Î³Êº¹¤¬Âç¤¤¤
µÈÅÄ¤µ¤ó¤ÎÃæ³Ø1Ç¯À¸¤ÎÌ¼¤Ï¡Ö¾Íè¤Ï°åÎÅ´Ø·¸¤Î»Å»ö¤Ë½¢¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤¹â¹»¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤ò´õË¾¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»ÖË¾¹»¤Ï¼«Âð¤«¤éÅÅ¼Ö¤Ç1»þ´ÖÈ¾¤Îµ÷Î¥¡£¿Ê³Ø¤¹¤ì¤Ð¡¢Äê´üÂå¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¸½¾õ¡¢²ÈÄí¤Ë¤Ï½ÎÂå¤òÊ§¤¦Í¾Íµ¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¤ª¶â¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¡¢¾®³ØÀ¸¤ÎÂ©»Ò¤âÆ±¤¸¾õ¶·¤Ç¡¢¿Æ¤È¤·¤ÆÀÕÇ¤¤ò´¶¤¸¤ë¡×
µÈÅÄ¤µ¤ó¤Ï²¿ÅÙ¤â´é¤òÆÞ¤é¤»¤Þ¤¹¡£
ÅÔ»ÔÉô¤ÎÀ¤ÂÓ¤ÈÃÏÊý¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ç¤Ï³Ø¹»¤ä½Î¤Ê¤É¤ÎÁªÂò»è¤Î¿ô¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏÊýÉô¤ÎÀ¤ÂÓ¤Ç¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤Î³ØÎÏ¤Ë¹ç¤Ã¤¿¶µ°é¤ò¼õ¤±¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¸òÄÌÈñ¤ä²¼½É¤ÎÈñÍÑ¤¬¤«¤µ¤à¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¡¢·ÐºÑÅª¤Ê»ö¾ð¤Ç¿Ê³Ø¤òÃÇÇ°¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¡Öº¹¡×¤¬¹â¹»¿Ê³ØÎ¨¡¢Âç³Ø¿Ê³ØÎ¨¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÉ½¤ì¡¢ ·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡ÖÉÏº¤¤ÎÏ¢º¿¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹Í×°ø¤Ë¡£¡Ö»Ò¤É¤â¤ÎÌ¤Íè¤òÄü¤á¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¡£
¤½¤¦´ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Êì¿Æ¤¿¤Á¤Ï¸½¼Â¤È¤Î´Ö¤Ç¶ì¤·¤ßÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
ÃÏÊý¤Î¤Ò¤È¤ê¿ÆÀ¤ÂÓ¤ÎÉÏº¤Î¨¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼Ò²ñ¤Î¹½Â¤Åª¤ÊÌäÂê
¤³¤¦¤·¤¿¸½¾õ¤Ë´ó¤êÅº¤¦À©ÅÙ¤¬¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤Ò¤È¤ê¿ÆÀ¤ÂÓ¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤ë¸¢Íø¤Ç¤¢¤ë»ùÆ¸ÉÞÍÜ¼êÅö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£½êÆÀ¤Ë±þ¤¸¤Æ»Ùµë³Û¤Ï°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢»Ò¤É¤â°ì¿Í¤òÉÞÍÜ¤¹¤ë¾ì¹ç¤ÎÁ´Éô»Ùµë³Û¤Ï¡¢·î³Û4Ëü5500±ß¤Û¤É¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÀ©ÅÙ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ò¤È¤ê¿ÆÀ¤ÂÓ¤Î¿Í¡¹¤¬¡¢°é¤ÁÀ¹¤ê¤Î»Ò¤É¤âÃ£¤ò°é¤Æ¤ë¾å¤Ç¤Ï¡¢¸·¤·¤¤¸½¼Â¤äÀ©ÅÙ¤ÎÊÉ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÄãÄÂ¶â¡¦»Ù±çÉÔÂ¡¦¶µ°é³Êº¹¤È¤¤¤¦¡Ö»°½Å¶ì¡×¤òÊú¤¨¡¢¡Ö¤â¤Ã¤ÈÅØÎÏ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡×¡ÖÀáÌó¤¹¤ì¤Ð²¿¤È¤«¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤ÏÊÒ¤Å¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤¬¡¢º£¤ÎÃÏÊý¤Î¸½¼Â¤Ç¤¹¡£
ÃÏ°è¥¤¥ó¥Õ¥é¤ä¶µ°é»Ù±ç¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬¡Ö¼¡¤ÎÀ¤Âå¤Î´õË¾¡×¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ò¤È¤ê¿ÆÀ¤ÂÓ¤ÎÊ³Æ®¤ò¡Ö¼«¸ÊÀÕÇ¤¡×¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¡£»ä¤¿¤Á°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¡¢¼Ò²ñ¹½Â¤¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú´Æ½¤¡Û¾¡¿å·ò¸ã¡Ê¤«¤Ä¤ß¤º¡¦¤±¤ó¤´¡Ë¼Ò²ñÊ¡»ã»Î¡¢»º¶È¥«¥¦¥ó¥»¥é¡¼¡¢Íý³ØÎÅË¡»Î¡£¿ÈÂÎ¾ã¤¬¤¤¼Ô¡ÊHIV´¶À÷¾É¡Ë¡¢Àº¿À¾ã¤¬¤¤¼Ô¡ÊÁÐ¶Ë¾É¶·¿¡Ë¡¢¥»¥¯¥·¥ã¥ë¥Þ¥¤¥Î¥ê¥Æ¥£¡Ê¥²¥¤¡Ë¤ÎÅö»ö¼Ô¡£¸½ºß¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡ÖÍ¦¼Ô¤ÎÉô²°¡×ÂåÉ½¡£
