そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4500社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「数字に強くなれる」「仕組みで解決できる」という思考法を授ける本シリーズは、さまざまな企業・業界・個人から圧倒的な支持を集めている。この連載では、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方について指南する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「仕事ができない無能」とは

あなたの職場に「なぜか何年たっても成長しない人」がいませんか？

本人の能力だけでなく、実は「職場の構造」や「文化」が原因で、「できない人」を量産してしまっているケースも少なくありません。

今回は、無能な人を次々と生み出す職場に共通する特徴を、ワースト3の形で解説します。

第3位：「全部、自分で考えて」という丸投げ文化

一見、自律性を促す良い姿勢のように聞こえますが、実態はただの「思考の丸投げ」です。

明確な方針も共有せず、「じゃあ、あとはよろしく」で済ませる上司のもとでは、メンバーは何をどう考えていいかすらわかりません。

結果的に「正解にたどりつけない人」ではなく、「そもそも考え方がわからない人」が増えていきます。

自分で考えられるようになるには、考え方の枠組みや手順を伝えるトレーニングが必要ですが、それをせずに放り出す組織では人は育ちません。

第2位：「前例踏襲」がデフォルトの環境

「それ、去年と同じでいいよね？」

「とりあえず、例年通りで進めて」

そんな言葉が日常的に飛び交っている職場は、要注意です。

型に頼りきった環境では、「なぜそうするのか」「今の状況でも有効か」といった思考を放棄してしまう風土が醸成されていきます。

長年働いていても、本質的な思考力がまったく鍛えられていない「ベテラン風の素人」が量産されてしまうのです。

第1位：「答え合わせ」が評価される文化

「これ、合ってますか？」

「正解はどれですか？」

このようなやりとりばかりの職場では、「正しいかどうか」だけが基準になりがちです。

『リーダーの仮面』という本では、次のように書きました。

答え合わせが仕事ではない。

自分で考え、自分の考えを仕事に反映させることが重要だ。

――『リーダーの仮面』より

つまり、上司の顔色をうかがい、「合っているかどうか」ばかりを気にする風土では、主体性が育ちません。

そして、仕事の本質を理解しない人材ばかりが残っていきます。

「無能な人」を育てる職場を変えるには？

無能な人を量産してしまう職場には、「思考をやめさせる構造」があります。

誰が悪いというよりも、仕組みや習慣がそのような人材を作ってしまっているのです。

「考える枠組みを伝える」「仮説思考を奨励する」といった文化に変えていかない限り、どんなに優秀な人を採用しても、いずれ「考えない社員」に染まってしまいます。

だからこそ、リーダーは仕組みを変えなければなりません。

そのとき必要なのは、個人の感情に流されない冷静な判断と、役割としてのふるまいです。リーダーは仮面をかぶりましょう。

（本稿は、『リーダーの仮面』の著者・安藤広大氏が書き下ろしたものです）