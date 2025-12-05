小さな男の子がお昼寝していたら、大型犬が添い寝しにきてくれて…？まるで本当の兄弟のような2人の姿が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で2万1000回再生を突破しています。

【動画：お昼寝中の小さな男の子→大型犬が『起こさないように』と隣にやってきて…あまりにも愛おしい瞬間】

男の子がお昼寝中、大型犬がやってきて…

Instagramアカウント「sena__husky」には、シベリアンハスキーの「星凪（セナ）」くんと小さな男の子の日常が投稿されています。ある日、男の子がお昼寝をしていたら、星凪くんがそっと隣にやってきたそう。どうやら一緒にお昼寝しようと思っているようです。

犬は寝る前にクルクル回って、寝床を整えたり安全を確認したりする習性があります。星凪くんもその場でクルクルと回り始めたのですが、男の子を起こしてしまわないよう気遣って、ゆっくり静かに動いてくれていたとか。愛と優しさを感じて、ほっこりしますね。

添い寝する光景が愛おしい

星凪くんが動きを止めて腰を下ろした時、ちょうど男の子のお腹の上にしっぽがふわりと乗って、図らずもしっぽでナデナデすることに…。男の子は一瞬くすぐったそうにしたものの、またすぐに気持ち良さそうに眠り始めたとか。

そして星凪くんは男の子に「よしよし、いい子で寝てるな」と言わんばかりの優しい眼差しを向けた後で、自分も隣で眠り始めたそう。星凪くんが男の子に添い寝をする姿は、まるで本当のお兄ちゃんのよう…。その愛おしい光景は、多くの人に笑顔と癒しを届けてくれることとなりました。

この投稿には「尊いなぁ」「愛おしいふたり」「可愛いすぎます」「優しいお兄ちゃん」といったコメントが寄せられています。

お兄ちゃんは甘えん坊？

その後も、仲良く並んでお昼寝していたという2人。いつの間にか星凪くんは男の子に甘えるように、お腹にお顔をピタッとくっつけて眠っていたとか。

星凪くんは男の子のために添い寝しにきてくれたように見えましたが、もしかしたら自分が男の子にくっついて寝たかっただけなのかも…？優しくて頼もしいお兄ちゃんだけれど、実はとっても甘えん坊。そんなところも可愛すぎる星凪くんなのでした。

写真・動画提供：Instagramアカウント「sena__husky」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。