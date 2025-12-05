「優しすぎる人」が陥りがちな罠・ワースト1とは？

スマホ・テレビ・ゴシップ……日常生活の99％はムダだらけ。しかし、ムダを捨てるためにいくら効率を良くし、生産性を上げても、他人の期待に応えているだけで、自分のためになっているわけではない。「依存のプロ」GoogleとYouTube出身の著者が生み出した、自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」とは？ 27言語で刊行され、世界で累計30万部を突破している『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに解説する。（構成／ダイヤモンド社・秋岡敬子）

「誰かに頼むより、自分でやったほうが早いかも」と感じたことはありませんか？

「本当はこう言いたいけど、言えない」

「誰かに頼むより、自分でやったほうが早いかも」

あなたも、そう感じたことはないだろうか？

「優しすぎる人」が職場で陥る罠・ワースト1

グーグル出身のジェイク・ナップとユーチューブ出身のジョン・ゼラツキーが、自分の時間を生み出すための戦略をまとめた『とっぱらう』には、優しすぎる人が職場で陥る罠について、こう書いてある。

あたりまえだが、メールタイムを制限したり返信を遅くしたりしたいのなら、相手の期待のことも考えなくてはならない。

――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

頼まれごとを引き受けたり、メールに即レスすることで、気付かぬうちに「あの人になら任せてもいい」「とりあえず頼んでみよう」という期待を高めてしまっているのだ。

では、どうすべきなのだろうか？

「断り方を先に決めておく」だけ

同僚や仕事の関係者にはこんな感じのことを伝えておこう。

「大事なプロジェクトに集中していて返信が遅くなるから、急ぎの用件はショートメッセージで知らせてほしい」

この言葉は直接口で伝えてもいいし、メールの本文や署名、自動応答メッセージに含めてもいい。

――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

先に断り方を決めておく。たったこれだけだ。

たいていの仕事では、返信が遅いせいで多少不興を買ったとしても（実際には思ったほどは買わないが）、増えた時間で有意義な仕事をすれば挽回できる。

――『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』より

優しさをすり減らさず働くために、まずは自分の時間を優先しよう。

自分の時間は、自分でデザインできるのだ。

（本記事は、ジェイク・ナップ ジョン・ゼラツキー著『とっぱらう――自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』をもとに作成しました。）