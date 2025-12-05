ノンストップ考察ミステリー『身代金は誘拐です』、W主演 勝地涼・瀧本美織、泉谷星奈らクランクイン＆コメント到着
2026年1月8日スタートのドラマ『身代金は誘拐です』（読売テレビ・日本テレビ系／毎週木曜23時59分放送）でダブル主演する勝地涼と瀧本美織、2人の娘役を演じる泉谷星奈がそろってクランクインを迎えた。併せて、撮影現場からそれぞれのコメントが到着した。
【写真】勝地涼、瀧本美織、泉谷星奈の仲良し3ショット
本作は、子どもを誘拐された家族が誘拐犯になり、真犯人と、その真相を暴き出すノンストップ考察ミステリー。勝地と瀧本がダブル主演を務め、浅香航大、酒向芳、桐山照史、泉谷星奈ら演技派俳優陣が脇を固める。脚本は大林利江子。
12月某日、晴れ渡る穏やかな日差しの中、とあるキャンプ場にて本作の撮影がクランクイン。鷲尾武尊役の勝地涼と、武尊の妻・美羽を演じる瀧本美織、さらに鷲尾家の二女・詩音を演じる泉谷星奈も初日から撮影に参加。家族で過ごす、幸せな休日のシーンを中心に撮影がスタートした。
当日スタッフから「本日より『身代金は誘拐です』クランクインです！」と声がかかり、勝地、瀧本、泉谷らが紹介されると、それぞれが笑顔で会釈。温かい拍手で迎えられた。
地上波連ドラ初主演を飾る勝地は「初日に家族と一緒のシーンからスタートできて良かったなと思います！」とさわやかにコメント。ダブル主演を務める瀧本は「大自然に囲まれて、キャスト・スタッフの皆さんと、すごく楽しい撮影から始まっています！」と笑顔を見せた。
初回で誘拐されてしまうという難しい役どころに挑戦する泉谷は「誘拐される役が初めてでドキドキ楽しみなので、犯人役の方との撮影も頑張ります！」と、目を輝かせながら期待のコメント。初日からキャスト・スタッフの笑顔があふれる、明るい撮影現場となった。
ドラマ 『身代金は誘拐です』（全11話）は、読売テレビ・日本テレビ系にて2026年1月8日より毎週木曜23時59分放送。
※キャストのコメント全文は以下の通り。
＜キャストのコメント全文＞
■勝地涼（鷲尾武尊役）
快晴で、クランクイン日和となりました。物語はシリアスで誘拐ものになるので、今日のような穏やかなシーンがなかなかないのですが、初日に家族と一緒のシーンからスタートできて良かったなと思います！
■瀧本美織（鷲尾美羽役）
大自然に囲まれて、キャスト・スタッフの皆さんと、すごく楽しい撮影から始まっています！バーベキューもできて、家族団らんの幸せな世界観で始められたので本当によかったです。
■泉谷星奈（鷲尾詩音役）
詩音役になれて、とっても嬉しいです。バーベキューのシーンもすごく楽しかったし、りんごもすごく美味しかったです。家族とのお芝居が楽しかったので、誘拐されちゃうのが寂しいですが…誘拐される役が初めてでドキドキ楽しみなので、犯人役の方との撮影も頑張ります！
