映画史を震撼させた“超問題作”『カリギュラ 究極版』公開決定 場面写真＆せんだみつおが「カリギュラ」連発の予告解禁
実在したローマ帝国の第3代目皇帝カリギュラの暴君ぶりを描いた伝説の問題作『カリギュラ』（1980）が、オリジナル公開から45年を経て、素材を再編集した『カリギュラ 究極版』として2026年1月23日より公開されることが決定。併せて、場面写真2点と本国ビジュアル、ナレーション担当のせんだみつおが「カリギュラ！」と叫ぶ予告映像、せんだのインタビュー映像が解禁された。
【動画】超問題作が令和に衝撃の復活『カリギュラ 究極版』予告
1976年、ペントハウス誌の創設者ボブ・グッチョーネは、映画史上最高額の製作費を投じて“自主製作映画”『カリギュラ』を企画。セックスとアートを融合させ、史上最も退廃的とされる皇帝カリギュラを描く歴史大作として、脚本にゴア・ヴィダル、監督にティント・ブラスを起用した。さらに、『時計じかけのオレンジ』のマルコム・マクダウェル、後に『クィーン』でアカデミー主演女優賞を受賞することになるヘレン・ミレン、『アラビアのロレンス』のピーター・オトゥールら英国の大物俳優が参加し、公開前から大きな期待を集めていた。
しかし製作中、様々なトラブルに見舞われることに。完成時には製作費は2倍に膨れ上がり、脚本家やスタッフらが訴訟を起こす事態に発展。撮影完了後には、監督は解雇され、編集と音楽の担当はクレジットを拒否した。トラブルを経て、1980年にようやく公開されると、観客だけでなくキャストにも衝撃を与える。グッチョーネが勝手にポルノシーンを付け加えていたり、勝手に脚本を書き換えたものが公開されてしまったからだ。
批評家からは“価値のないゴミ”や“倫理的ホロコースト”と酷評され、フィルムは警察に押収され、わいせつ罪にも問われた。しかし公開時に異例の興行収入を記録し、今でも世界的に高い人気を誇っている。そしてあれから45年。破棄されたと思われていたフィルムが奇跡的に発見され、90時間以上の素材を再編集した“本来の『カリギュラ』”が、ついに『カリギュラ 究極版』として蘇った。映画史を震撼させた大暴君が、当時とは異なるまったく新しい姿で、令和に再臨する。
このたび、狂気・欲望・退廃が渦巻く本作の世界観を鮮烈に切り取った場面写真2点が解禁。ローマ帝国史上もっとも悪名高い皇帝とされるカリギュラが異常な魅力を放つ姿を、挑発的かつアーティスティックな視点で写し出している。
1点目は、カリギュラ（マルコム・マクダウェル）が、ヘレン・ミレン演じる皇后カエソニア（ヘレン・ミレン）の首筋にそっと手を添えながら、観る者を突き刺すような鋭い眼光を向けている姿。美しさと暴力性が紙一重で同居するその表情は、愛情とも支配ともつかない狂気をまとい、本作がもつ禁断の世界を象徴する仕上がりとなっている。
2点目は、巨大な真紅の装置の上で兵士たちが槍を掲げ整列する異様な光景を背景に、カリギュラが笑顔で拍手を送る姿が切り取られている。皇帝が絶対的権力を誇示しながら無邪気な子どものように笑う様子は、本作が描く“狂気の祝祭”の一端を強烈に示している。
併せて公開された本国ビジュアルは、コインの中に刻まれたカリギュラの肖像が、目から血の涙を流すというショッキングな仕上がり。そのデザインは不気味さと同時に妖しい美しさも放ち、作品全体に流れる不穏な気配を象徴するアイコニックなビジュアルとなっている。
さらに、本作の魅力が凝縮された予告映像が解禁。
「日本公開から45年、伝説の大ヒット超問題作」というコピーの後、「私は人間ではない！つまり私は、神だ」という、カリギュラの狂気を帯びた名セリフで幕を開ける。続いて「常軌を逸した悪趣味で社会現象を巻き起こした歴史スペクタクル巨編」という言葉とともに、本作ならではの美しくゴージャスでありながら恐ろしいシーンの数々がテンポよく展開していく。
SF大作『スター・ウォーズ』の2倍、実に46億円もの製作費を投じて作られたという豪華絢爛な宮殿内部の様子や、巨大でおぞましい処刑マシーンが首まで地中に埋められた人間の頭を跳ね飛ばそうとする場面など、 “問題作”と呼ばれた理由を一瞬で理解できる衝撃的な映像の数々。そこに重なるのが、迫力満点の「カリギュラ！」という掛け声だ。この叫びを担当するのは、オリジナル版公開当時に「カリギュラ！」のギャグを披露していたせんだみつお。本編の世界観にもぴったりな渾身の叫びで、映像全体の熱量を一気に引き上げている。
映像は続いてキャラクター紹介に。主人公カリギュラ（マルコム・マクダウェル）は「狂気の暴君」、皇妃カエソニア（ヘレン・ミレン）は「淫乱妻」、前皇帝ティベリウス（ピーター・オトゥール）は「異常性癖皇帝」と、衝撃的なキャッチコピーが並ぶ。終盤には、宮殿で催される豪華絢爛な宴、大浴場で男女が妖しく絡み合う場面など、 豪華さといかがわしさが同居する本作ならではの世界が広がる。
最後は、カリギュラの「許さねえ！」という絶叫に続き、せんだの「カリギュラー！」という叫びがたたみかけるように響きわたり、カオスが頂点に到達。まさに作品の本質を体現した、圧倒的な予告編に仕上がっている。
せんだみつおのスペシャルインタビュー映像到着
今回、予告映像のナレーションを担当した、せんだみつおのスペシャルインタビュー映像も到着。かつて「カリギュラ」の名を自身のギャグに取り入れていたせんだが、カリギュラと同じコスチュームを身にまとい、映画の魅力はもちろん、自身のギャグとの関わりや本作への思いについて熱く語り尽くしている。
せんだは、冒頭で「映画『カリギュラ 究極版』予告のナレーションを担当しました、わたくしせんだみつおです。カリギュラ〜！！ナハッ！」とエンジン全開で登場。本作について「怖い、そして歴史の勉強になる。そして見ないと損をします！」と断言。「あの当時、ビートたけし君がコマネチ、私がカリギュラ、それで生き残りました」と語り、「カリギュラ！カリギュラ！カリギュラ〜！！ナハッ！」と、魂の連呼で作品を全力アピール。
「もし自分がローマ皇帝だったら？」と問われると、「まず団塊世代の年金を増やします」とまさかの現実的公約を掲げつつ、「この映画は絶対見たほうがいい！お金のかかり方がすごい、46億円！」とスケールの大きさにも太鼓判。
「暴君カリギュラ本人に“ナハナハ”を教えるなら？」という質問には、「ナハナハは昭和の三大ギャグの一つ。志村さんのアイーン、たけしさんのコマネチ、そしてせんだのナハッ！この中の一つです。教えたいけどきっとその前に私、やられちゃうと思います…！怖いからそういうことはしません！」と苦笑。自身のナハが志村けん、ビートたけしと並び立つ、昭和三大ギャグの一つであると堂々と宣言した。
45年ぶりに蘇った、恐怖と背徳、そして圧倒的インパクトが渦巻く『カリギュラ 究極版』の魅力については、「見たらびっくり、見なきゃダメ。怖いけど、人間は怖いもの見たさ。デートにもおすすめ！」と語る。最後には「阿鼻叫喚（あびきょうかん）、罵詈雑言（ばりぞうごん）、大暴君が令和に復活！」と高らかに叫び、映画を全身でアピールした。
映画『カリギュラ 究極版』は、2026年1月23日より新宿武蔵野館、TOHOシネマズ シャンテ、ヒューマントラストシネマ渋谷ほか全国公開。
