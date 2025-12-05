平手友梨奈、ピンク髪が話題に「誰か分からなかった」「可愛すぎる」
歌手・女優の平手友梨奈が3日放送の音楽特番『2025 FNS歌謡祭』（フジテレビ系）に出演し、“ピンク髪”で登場。視聴者から大きな反響が寄せられた。
【写真】「誰か分からなかった」「可愛すぎる」ピンク髪の平手友梨奈
平手は番組で、自身の楽曲「失敗しないメンヘラの育て方」を披露。ピンク髪に赤いドレスという鮮烈なビジュアルでステージに立ち、ひときわ存在感を放っていた。
放送後、番組公式Xやインスタグラムには平手のオフショットが投稿され、視聴者からは「ピンク髪＆赤ドレス、めちゃくちゃ素敵」「可愛すぎる」「最初誰か分からなかった めちゃくちゃ見た目変わっていて驚いた！」「新しいビジュをありがと〜！！」といった声が相次いで寄せられていた。
引用：『2025 FNS歌謡祭』インスタグラム（＠fns_kayosai）
【写真】「誰か分からなかった」「可愛すぎる」ピンク髪の平手友梨奈
平手は番組で、自身の楽曲「失敗しないメンヘラの育て方」を披露。ピンク髪に赤いドレスという鮮烈なビジュアルでステージに立ち、ひときわ存在感を放っていた。
放送後、番組公式Xやインスタグラムには平手のオフショットが投稿され、視聴者からは「ピンク髪＆赤ドレス、めちゃくちゃ素敵」「可愛すぎる」「最初誰か分からなかった めちゃくちゃ見た目変わっていて驚いた！」「新しいビジュをありがと〜！！」といった声が相次いで寄せられていた。
引用：『2025 FNS歌謡祭』インスタグラム（＠fns_kayosai）