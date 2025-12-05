活動休止中のホロライブ・戌神ころね、久しぶりの“本人投稿”にファンから安堵の声続出「無理せずゆっくりでいいからね」
11月に配信活動の一時休止を発表していた「ホロライブ」所属VTuber・戌神ころねさんのエックスが5日までに更新。久しぶりの本人による投稿が行われ、ファンから安堵の声が上がっている。
【写真】戌神ころねさん本人より久しぶりの投稿
11月の投稿で、家族の療養に専念するためしばらく配信活動を休止すると発表していたころねさん。休止発表後のエックスはマネージャーによる代理投稿が続き、ファンには心配が募っていた。
そんな中、ついにころねさん本人によるメッセージが3日に公開。「ころねです。本人です。急にお休みをいただいてしまいみんなにはたくさん心配をかけてしまいました。申し訳ありません。まだ完全復活の目処は立っていないですが、近々近況報告を配信でしたいなと思ってます！ また日程はツイートでお知らせするので待っててね」とつづられ、近々近況を報告する配信が行われることがわかった。
この投稿には、彼女の復帰を望む多くのファンから「無理せずゆっくりでいいからね」「近況報告も楽しみにしつつ、ずっと待ってるよ」「会いたかった、会いたかったんだよ…！」「ころねすきー達と良い子で待ってるでな〜」などの声が寄せられている。
引用：「戌神ころね」エックス（＠inugamikorone）
