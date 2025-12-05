¡Ø¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¡¢¿ÀÍÍ¤¬¤¤¤Æ¡Ù¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Î²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤Ë¥Í¥Ã¥È¾×·â¡Ö»×¤¤½Ð¤¹¤Îº£?!¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÎÞ½Ð¤ë¡ª¡×¡Ê¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡Ë
¡¡ËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢Ãç´ÖÍ³µª·Ã¤¬¶¦±é¤¹¤ëÌÚÍË·à¾ì¡Ø¾®¤µ¤¤º¢¤Ï¡¢¿ÀÍÍ¤¬¤¤¤Æ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÌÚÍË22»þ¡Ë¤ÎÂè9ÏÃ¤¬4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢¾Ä¡ÊËÌÂ¼¡Ë¤¬·ëº§Ä¾¸å¤Î¤¢¤ó¡ÊÃç´Ö¡Ë¤Î¸ÀÍÕ¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ç¤½¤ì¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤Î¡¼!!¡×¡Ö¤Ä¤é¤¹¤®¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÎÞ½Ð¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ê¢¨°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤ò´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤Î¾å¡¢¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¢¤ó¡ÊÃç´ÖÍ³µª·Ã¡Ë¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¾Ä¡ÊËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ë
¡¡Î¥º§¤ÎÌóÂ«¤¬¸ø¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¾®ÁÒ²È¤¬¤É¤ó¤É¤ó¥¹¥Æ¥¤Ê²ÈÂ²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤µ¤È¤³¡Ê°¤Àîº´ÏÂ»Ò¡Ë¤Ë¡¢¤¢¤ó¤ÏÆ±°Õ¤·¤Ä¤Ä¤â¡Èº£¤ÏÎÉ¤¯¤Æ¤â¤³¤ÎÀè¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¸å²ù¤¹¤ë¤È»×¤¦¡É¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¿µ°ì¡ÊÁð´¢ÀµÍº¡Ë¤â¾Ä¤ËÎ¥º§¤¹¤ë¤Î¤«¤È²þ¤á¤ÆÊ¹¤¯¡£¾Ä¤ÏÎ¥º§¤Ë±þ¤¸¤ë¤ÈÌÀ¸À¤·¡¢¤¢¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿ÌóÂ«¤ò·Ú¤ó¤¸¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ø¤Î¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎºáÌÇ¤Ü¤·¤Ê¤Î¤À¤È¸ì¤ë¡£¤½¤·¤Æ¿ôÆü¸å¡£¤æ¤º¡Ê¶áÆ£²Ú¡Ë¤ÎÆó½½ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¡¢¤¹¤Ê¤ï¤Á¾Ä¤È¤¢¤ó¤¬Î¥º§¤¹¤ëÆü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡Ä¡£
¡¡¾®ÁÒ²È¤Î4¿Í¤¬½¸¤Þ¤ë¤È¡¢¤æ¤º¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ÈÎ¥º§¤ò·è¤á¤¿¾Ä¤È¤¢¤ó¤Î¿·¤¿¤ÊÎ¹Î©¤Á¤ò½ËÊ¡¡£ÍâÄ«¡¢¤¢¤ó¤Ï¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤òÊú¤¨¤Æ°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î¿·µï¤Ø¸þ¤«¤¦¡£¤¢¤¨¤Æ¿²¤¿¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤æ¤º¤Ï¡¢¤¢¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¯¤È¥½¥Õ¥¡¤«¤éµ¯¤¾å¤¬¤Ã¤ÆÎÞ¤ò¤³¤Ü¤¹¡£¾Ä¤â¡¢²¿¤â¸À¤ï¤ºÌ²¤Ã¤¿¤Õ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ð¥¹Ää¤Ç¤¢¤ó¤Ï¡¢º¸¼ê¤ÎÌô»Ø¤Ë¸÷¤ë»ØÎØ¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¡£»þ¤òÆ±¤¸¤¯¤·¤Æ¡¢¾Ä¤Ï¿²¼¼¤Ç¤¢¤ó¤Î¥Ù¥Ã¥É¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤¹¤ë¤È¥É¥é¥Þ¤Ï·ëº§Ä¾¸å¤Î¼ã¤¤¾Ä¤È¤¢¤ó¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤Ø¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤¢¤ó¤Ï¡¢¾Ä¤Î¤³¤È¤ò°ìÀ¸¹¥¤¤Ç¤¤¤ë¤ÈÌóÂ«¡£¤¢¤ó¤Ï¼«Ê¬¤«¤éÎ¥º§¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹²ÄÇ½¤¬¤¢¤ë¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤Î¿¿°Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö±³¤À¤«¤é¡¢¤¤Ã¤È¡Ä¡×¡Ö¿®¤¸¤Ê¤¤¤Ç¡£¤º¤Ã¤È¹¥¤¤À¤«¤é¡×¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡·ëº§Ä¾¸å¤Ë¤¢¤ó¤¬¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤ò¾Ä¤¬»×¤¤½Ð¤·¡¢¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Î¤Þ¤Þ³°¤ØÁö¤ê½Ð¤¹»Ñ¤¬¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ç¤½¤ì¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤Î¡¼!!¡×¡Ö»×¤¤½Ð¤¹¤Îº£?!¾Ä¡¢¤Í¤§¡¢º£?!¤Ä¤é¤¹¤®¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÎÞ½Ð¤ë¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤ä¡Ö¤Ê¤ó¤À¤è¤½¤ì¡ª¤¢¤ó¤Á¤ã¤ó¡×¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç»ß¤á¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¡©¡×¡Ö¼Â¤ÏËÜÅö¤Ë¶¯¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åê¹Æ¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
