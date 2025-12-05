カルビーの「じゃがりこ」が2025年10月に30周年を迎えた。同社によると、いまや年間売上高480億円を超える立派な主力商品となっているじゃがりこだが、開発当初は創業者から「こんなに固い商品は売れない」と否定され、消費者からも「固いし、味がしない」と酷評されていたという。

じつはもともとじゃがりこは、違う名前で形なども現在と異なった仕様で産声を上げている。そこからどのように現在の形へと進化していったのか。当時、開発リーダーを担当した同社のOB、山崎裕章さんに話を聞いた。



じゃがりこの開発リーダーを担当した山崎裕章さん（写真提供＝カルビー、以下同）

じゃがりこの開発が始まったのは正式な販売の3年前、1992年にさかのぼる。同年、カルビーは初めて5カ年にわたる中期経営計画を策定。独自の技術やアイデアを基に商品を市場に投入する「プロダクトアウト型」の開発が主流だったところ、マーケティング部門を新設し、消費者のニーズに応じた商品作りへと舵を切った。

企画に当たり、ターゲットには女子高生を定めた。背景には2つの狙いがあったという。

一つは、少子化による将来的な市場縮小を見越して、新たな顧客層を開拓する必要があったこと。その上で、当時はルーズソックスに代表されるように、女子高生が流行を作り出していた時期だったことから、その拡散力にも期待を込めた。

ターゲットを定めた後、大規模な消費者調査を実施。その結果「美味しいものを手を汚さず」「みんなでワイワイと食べたい」というニーズを発見し、商品の開発をスタートした。

「いつまで開発を続けるのか」「こんな商品は売れない」と酷評

開発は「サラダ」と「チーズ」という2種類の味を念頭において進めた。サラダは調査から浮かんできた消費者の要望で、チーズは開発陣の希望だったという。当初は「うすしお」も候補にあってテスト販売も行ったが、同社の看板商品である「ポテトチップス」のイメージが強く、後に外れた。

サラダ味といえば、パセリとニンジンの粒が入っているのがじゃがりこの大きな特徴だが、当初はこれに加えてコーンも検討していた。しかし「じゃがいもと同じ黄色だから目立たず、コスト的にも合わないため除外しました」と、開発を担当した山崎裕章さんは振り返る。

じゃがりこといえば「固さ」も大きな特徴だ。この食感には、新商品開発に対する当時の経営陣から寄せられた「じゃがいもを主原料としたスナック菓子を作る」というオーダーが影響している。

「カルビーが最初に飛躍したきっかけは『かっぱえびせん』ですが、中興の祖である『ポテトチップス』もそうですし、『サッポロポテト』などじゃがいもとの縁が深いんです。そこで、新たにじゃがいものスナック菓子を作りたい意向がありました」（山崎さん）

小麦粉などのつなぎを極力つかわず、じゃがいも100％で――。このコンセプトに則って開発を進めたものの、難航する。じゃがいも100％で試作したところ、非常に固い食感になってしまったのだ。

そこで、山崎さんら開発チームは、粉末油脂や乳化剤などを加えつつ、食感を調整していく。半年以上にわたり、毎日5つほどの試作を繰り返していった。「正直、『いつまでこんなことやっているのかな』と思うほど、出口の見えない日々でした」と振り返り、十二指腸潰瘍を患うほどの心労を抱えた。

市場調査でも消費者からの反応は厳しく「固い。味がしない」という意見が多かった。一口食べて、残されるケースが相次いだという。社内の評価も高いとはいえず、特にカルビー創業者の松尾孝氏（当時の名誉会長）からは「こんなに固い商品は売れない」とまで言われた。

「創業者から直接ダメ出しを受けたことはありませんが、『いつまで開発を続けるのか』と指摘されていたと、あとから聞きました」と山崎氏は語る。他の役員たちのフォローがなければ、開発は中止されていた可能性もあった。当時のスナック菓子といえば、「かっぱえびせん」や明治の「カール」など、サクサクとしたソフトな食感が常識。そんな中、じゃがりこの固さは異質だったようだ。

じゃがりこの前身商品「じゃがスティック」とは？

転機は、商品の完成より先に販売日が確定したこと。「完璧な商品を待っていたら販売できないまま終わっていたかもしれない」と山崎さんは振り返る。

社内外で評価が低かった商品がテスト販売に至った背景には、当時のコンビニ業界の動きも影響した。1990年代は、コンビニ各社が独自性の高い商品を求めてメーカーとの協業に力を入れていた時期だ。あまりの不評に落胆しながら、ダメもとで某コンビニに試作品を持ち込んだところ「他にない商品で面白い」と興味を示され、テスト販売が決まった。

そうして1994年2月、じゃがりこの前身となる箱型包装「じゃがスティック」として、コンビニ14店舗でテスト販売された。

じゃがスティックは、当時のカルビーでは初となる箱型包装の商品だったことから、これまでにない商品だったため、発売してからもさまざまなトラブルに見舞われた。現行のじゃがりこと比較して1本当たりが長かったこともあり、スティックが折れたり、曲がったりしたほか、油が箱に染み出すなどして、製造ロスが全体の半分以上に達する日もあったという。

それでもテスト販売の結果は上々で、プロモーションを実施しなかったにもかかわらず、安定した売れ行きを見せたことから、正式販売へと進んでいった。さまざまな改良を施し、1995年に「じゃがりこ」として販売がスタートした。

じゃがスティックでは四角柱だった形状を円柱に変更し、スティックを短くして製造ロスを削減したほか、箱型からカップ型への転換を決めた。カップ型にしたことで、フタを開けるだけですぐに食べられるという利便性を向上させた。

じゃがりこはいきなり全国で展開するのではなく、エリアを絞って販売を開始している。広告予算が都心部より低く抑えられることや、工場からの距離を基に販売先を選定し、まずは新潟で先行販売を行い、次いで長野に拡大。その後、全国展開へと広げていった。

余談だが創業者の松尾氏は、自身が一度は否定したじゃがりこの成功後、自らもじゃがいもにこだわった商品を作ろうと私財を投じて東京・駒込に研究所を設立。80歳を超えてなお、商品への執念を燃やし続けた。そこから、北海道土産として人気商品となった「じゃがポックル」も生まれている。

30年で絶対に変えなかったこと

発売から30年を経て、じゃがりこは味のバリエーションを増やし、パッケージを改良するなど、アップデートを続けてきた。一方で変わらないのが「美味しい」「食感がいい」「手が汚れにくい」という3つのブランドの価値だ。

例えば梅味を試作した際、じゃがいもに梅を練り込んで揚げると、酸味が飛んでしまうため、担当者から「スティックに梅味のパウダーをかけたい」と提案された。しかし、山崎さんは消費者の手が汚れるからと許可しなかった。そのため、当初は「ほんのり梅味」という商品名で売り出していた。

その後、開発担当者が改良を重ねてパウダーなしでも梅味らしい酸味を実現することに成功したことから「梅味」に変わっており、山崎さんは「制約があることが技術の革新につながる」と話す。

開発当初は「こんなに固い商品は売れない」と酷評されたじゃがりこだが、結果として開発者の諦めない姿勢と、制約の中で技術を極めんとする哲学が、30年愛され続けるブランドを作り上げてきた。近年は海外での販売にも注力しており、日本のせんべいのように固い食感のスナックとして受け入れられていくのか、注目だ。

（カワブチ カズキ）