菊池風磨、MCスポーツ番組第2弾『菊池風磨のスポーツキングダム2025』12月14日放送 杉本裕太郎、森下翔太らトップアスリートが“真剣勝負”に挑む
『菊池風磨のスポーツキングダム』の第2弾が、カンテレ・フジテレビ系にて12月14日16時5分から放送される。
「こんな勝負見たことない！」をコンセプトに、さまざまなトップアスリートが「競技の垣根を超えた真剣勝負」に挑み、持ち前のフィジカルやテクニックを駆使しながら、スポーツの魅力や醍醐味（だいごみ）を伝える同番組。MCは、昨年9月放送の第1弾から継続し、スポーツが大好きな菊池風磨（timelesz）が務める。
第2弾放送決定に際し、菊池は「純粋にうれしいですね、番組をもう一度やらせていただけるということも反響のことも。あとはやはり“こんな対決見たことない”という、いろいろな興味深い対決が目白押しなので、それを見られるというのもすごく楽しみです」と喜ぶ。前回の放送を振り返って「アスリートの皆さん、本当に楽しんでくださっているので。ご自身の競技はもちろんそうですが、何かそれだけではなくて、スポーツ全体を愛しているんだなというのがすごく感じられて。スポーツマンってかっこいいなと思いましたね」。
また、「企画の趣旨を聞いただけでは、どうなるんだろう？と思いました。だから、僕の口があんぐり開いてしまってコメントできないという瞬間もあるかもしれないので、そこはそんなことがないように頑張ります。スポーツマンの皆さんは、反射神経がとんでもなく良いですから、僕もコメントに関しては、反射神経を何とか研ぎ澄まして食らいついていけたらなと思っております」と収録前の意気込みを語った。
最初の対決は「飛距離No.1は誰だ！スーパーボール・ホームランバトル」。「NPB（日本プロ野球）公式球」と同じ大きさの「スーパーボール」を5スイング×2ラウンド打ち、最長飛距離（推定）で勝敗を決定する。
この競技に挑むのは、阪神タイガースを史上最速セリーグ制覇に導いた原動力、森下翔太選手と、身長190cmの恵まれた体格を持つオリックスバファローズの大砲「野球界のラオウ」こと杉本裕太郎選手、同じくバファローズから、今年NPBで最長飛距離（推定）をマークした太田椋選手の3名。球界を代表する現役のホームランバッターが、スーパーボールでバッティングしたらどこまで飛んでいくのか…？
「よくこの3選手が来てくれましたよ」（糸井嘉男氏）というメンバーが、京セラドーム大阪を舞台に予想をはるかに超えたドラマティックなホームランバトルをド派手に繰り広げる。
対決を終え、感想を聞かれた森下選手は「まずは楽しかったですね！スーパーボールを打てる経験なんてなかったので。飛距離が普通のボールとは違い過ぎて…。自分の中でも”ここまで行った！？”という感想です」と興奮冷めやらぬ様子。「第1ラウンドの最初はいつものようにシーズン中のような感じで打ちました。飛距離が出ないなということで、途中からシーズンとは違う形で打ったらはまりましたね」と自身の真剣勝負を振り返った。
二つ目の対決は、「日本最速ポニー vs リレー侍」。「ヒトはウマより速く走れるのか？」という究極のテーマのもと、時速40kmを誇る2023年のポニー競馬王者「ツクモビジン号」と、東京世界陸上・日本代表として男子4×100メートルリレーをともに走った小池祐貴選手、鵜澤飛羽選手の2人が対決する。
ポニーに騎乗するのは、2023年全国ポニー選手権でコンビを組み優勝した川田将雅騎手の息子・川田純煌君（中学2年生）。 開設100周年を迎えた京都競馬場を舞台に、ポニーが200mを駆け抜けるのに対し、リレー侍は100mずつバトンをつなぐリレー形式で「誰も見た事のない真剣勝負」を繰り広げる。
3番目の対決は、「究極のビンタ選手権」。もし、一流アスリートがビンタを行ったらどれくらいすごいのか…？ビンタの威力を測定するオリジナルマシンを製作し、アスリートの「スピード×パワー」が生み出す「瞬間最大衝撃」を数値化し競ってもらうという企画だ。参戦するのは、水谷隼氏（卓球）、鏡優翔選手（レスリング）、糸井嘉男氏（野球）、崎山雄太選手（やり投げ）、ウルフアロン選手（プロレス）ら各競技から5人のトップアスリート。
「なかなか日常生活でビンタをすることがないので、いろいろ発散できたと思います」という鏡選手は、優勝予想を聞かれ、「私かもしれませんし、ビンタが得意そうなウルフさんかもしれませんし、見どころあるんじゃないかなと思います」とコメント。
ウルフアロン選手は「普通だったら、卓球の水谷さんや、やり投げの崎山選手と僕が戦うことは、なかなかないことだと思うので、異種格闘ビンタみたいな感じで、こいつとこいつどっちが勝つんだろう？と予想しながら見てもらえたら楽しいかなと思います」と視聴者にメッセージを送った。
最後の戦いは、「バレーボールvsサッカー スパイクPKバトル」。昨年の第1弾放送で好評だった、サッカーVSバレーボールという人気スポーツが激突する番組オリジナル競技。バレーボールのコートにサッカーのゴールが鎮座する異空間で、7本勝負、4本ゴールするか、止めるかで勝敗を決定する。
バレーボールからは、剛腕サウスポー・西田有志選手（大阪ブルテオン）が今年も登場。時速100kmを超す“強烈スパイク”で2年連続の勝利を目指す。対するサッカー界からは、中澤佑二氏、坪井慶介氏、南雄太氏という日本代表レジェンドOBの3人が集結し、「スパイクの行く手を阻む壁」となる。
競技を終え、西田選手は「小学生の頃に画面越しに見ていた方々とお会いできることに、まずワクワクしました。バレーボールとサッカーという異なる競技で勝負するという貴重な機会をいただけて、非常に光栄でしたね」と感想を述べた。今回初参戦の中澤氏は「西田さんがこんなこと考えて、こんなところに打つんじゃないかって事前に色々と予測したんですけど、そのはるか上を行かれました。サッカーにはない、上からのボールへの反応は難しくて、そこは新しい体験でしたね。特に、落ちながら横に変化するボールは漫画の世界でしか見たことないです（笑）」と難しさを語った。
「サッカーOBとして、できる限りのことはやりました。多くのバレーボールファンの“西田選手が活躍するだろう”という期待を、良い意味で裏切るような、驚きの展開に持っていけたと思います！」（中澤氏）、「前回以上に両チームとも戦術について真剣にミーティングを重ねました。結果はもちろんですが、その“ガチ”な姿勢にも注目していただければと思います。相手の配置を見て作戦を練るなど、お互いにバラエティーの枠を超えた真剣勝負をさせていただきました」（西田選手）とアピールした。
『菊池風磨のスポーツキングダム2025』は、カンテレ・フジテレビ系にて12月14日16時5分放送。
※崎山雄太の「崎」の正式表記は「たつさき」
