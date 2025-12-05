°½À¥¤Ï¤ë¤«¡ÖµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤ËÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡¡´ñÀ×¤Î¼ÂÏÃ¤ò±Ç²è²½¤·¤¿¡Ø¿Í¤Ï¤Ê¤¼¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤ò½ñ¤¯¤Î¤«¡Ù26Ç¯4.17¸ø³«
¡¡2000Ç¯¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿ÃÏ²¼Å´Ã¦Àþ»ö¸Î¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë1ÄÌ¤Î¼ê»æ¤¬µ¯¤³¤·¤¿´ñÀ×¤Î¼ÂÏÃ¤ò±Ç²è²½¤·¤¿ÀÐ°æÍµÌé´ÆÆÄºî¡Ø¿Í¤Ï¤Ê¤¼¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤ò½ñ¤¯¤Î¤«¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯4·î17Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£°½À¥¤Ï¤ë¤«¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢áÄ¿¿¤¢¤ß¡¢ºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡¢¿ûÅÄ¾Úö¡¢ºÊÉ×ÌÚÁï¡¢º´Æ£¹À»Ô¤¬¶¦±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê»¤»¤Æ¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢Í½¹ð±ÇÁü¡¢¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡2000Ç¯¡ÊÊ¿À®12Ç¯¡Ë3·î¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿ÃÏ²¼Å´Ã¦Àþ»ö¸Î¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¤¢¤ë¾¯½÷¤ÎÃ¸¤¤Îø¿´¤¬¾Ã¤¨¤¿¡½¡£
¡¡¿Ê³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢Æü¡¹¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÎý½¬¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ê¸ÉðÎ¾Æ»¤ÇÀµµÁ´¶¤Î¶¯¤¤¾¯Ç¯¡¦ÉÙµ×¿®²ð¤µ¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤ÈËèÄ«Æ±¤¸»þ´Ö¡¢Æ±¤¸¼ÖÎ¾¤Ë¾è¤ê¡¢ÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¾¯½÷¤¬¤¤¤¿¡£¤Þ¤Àº£¤Û¤ÉSNS¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þÂå¡£ÄÌ³ØÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤À¤±¤Ç²ñ¤¨¤ë¡¢ÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤â¡¢Ì¾Á°¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤Èà¤Ë¾¯½÷¤ÏÃ¸¤¤Îø¿´¤òÊç¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤¤¤Ä¤â¤ÎÄ«¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿ÃÏ²¼Å´Ã¦Àþ»ö¸Î¡½¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦»þ´Ö¤ÎÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤ê¹ç¤ï¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿®²ð¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¡¢Åö»þ17ºÐ¤È¤¤¤¦¼ã¤µ¤Ç¡¢¤½¤ÎÃ»¤¤À¸³¶¤ÎËë¤òÊÄ¤¸¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÎ®¤ì¤¿Èà¤ÎÈáÊó¤òÃÎ¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¡¢½é¤á¤ÆÈà¤ÎÌ¾Á°¤òÃÎ¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡È´Ö°ã¤¤¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡É¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¡¢¤½¤Î¸å¤âÅÅ¼Ö¤ÇÈà¤òÃµ¤¹Æü¡¹¤ò²á¤´¤·¤¿¡£
¡¡»þ¤ÏÎ®¤ì¡¢20Ç¯¸å¤Î2020Ç¯¡ÊÎáÏÂ2Ç¯¡Ë¡£ÉÙµ×¤µ¤ó¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Âç¶¶¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¸¥à¤ÎÂç¶¶½¨¹Ô²ñÄ¹¤Î¸µ¤Ø¸«ÃÎ¤é¤Ì½÷À¤«¤é¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬ÆÏ¤¯¡£¤½¤ì¤ÏÅö»þ¡¢Èà¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Î¾¯½÷¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤ÏÅö»þ¤ÎÈà¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤äÄÌ³Ø»þ¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤Ä¤Å¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡20Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢Èà¤Î²ÈÂ²¤Î¸µ¤ËÆÏ¤¤¤¿¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¡£ÉÙµ×¤µ¤ó¤Î²ÈÂ²¤Ï¶Ã¤¤È´ò¤·¤µ¡¢Æ±»þ¤Ë¤½¤ì°Ê¾å¤Î°¥¤·¤µ¤ò³ú¤ßÄù¤á¤Ä¤Ä¡¢Â©»Ò¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÀÄ½Õ¤ÎÃÇÊÒ¤ÈÀ®Ä¹¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤Î´ñÀ×¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Ç¤âµ»ö¤¬·ÇºÜ¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¥¶¡ªÀ¤³¦¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ç¤â¡È´ñÀ×¤ÎÊª¸ì¡É¤È¤·¤ÆºÆ¸½±ÇÁü¤¬OA¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡³§¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÉÙµ×¤µ¤ó¡£Èà¤ÎÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Âç¶¶¥¸¥à¤ÎÂç¶¶²ñÄ¹¤Ï¡¢Èà¤ÎÀ¸¤¤¿¾Ú¤·¤È¤·¤Æ¡ÖÉÙµ×¿®²ðÇÕ¡×¤òÁÏÀß¡£¤Þ¤¿¡¢¥¸¥à¤ÎÀèÇÚ¤À¤Ã¤¿¥×¥í¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ÎÀîÅè¾¡½Å¤µ¤ó¤Ï¡¢2004Ç¯6·î¤ÎWBCÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¡¢ÉÙµ×¤µ¤ó¤Î¥¤¥Ë¥·¥ã¥ë¡ÖS¡¦T¡×¤ÎÊ¸»ú¤ò¥È¥é¥ó¥¯¥¹¤ËÆþ¤ì¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤ß¡¢À¤³¦²¦ºÂÃ¥¼è¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡20Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆÆÏ¤¤¤¿¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤ÎÊª¸ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¡ÈÉÙµ×¤µ¤ó¤¬À¸¤¤¿¾Ú¡É¤¬À¤¤ÎÃæ¤ËÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡£ËÜºî¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê´ñÀ×¤Î¼ÂÏÃ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿Êª¸ì¤À¡£
¡¡¤³¤Î´ñÀ×¤Î¼ÂÏÃ¤Ë¼æ¤«¤ì¡¢´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦ÊÔ½¸¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø½®¤òÊÔ¤à¡Ù¡Ê13¡Ë¤¬¡¢»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤ÎÂè86²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ³°¹ñ¸ì±Ç²èÉôÌçÆüËÜÂåÉ½ºîÉÊ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ÀÐ°æÍµÌé¡£¡Ø±Ç²è Ìë¶õ¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤âºÇ¹âÌ©ÅÙ¤ÎÀÄ¿§¤À¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Âè67²ó¥Ù¥ë¥ê¥ó¹ñºÝ±Ç²èº×¥Õ¥©¡¼¥é¥àÉôÌç¤ËÁª½Ð¡¢Âè12²ó¥¢¥¸¥¢¡¦¥Õ¥£¥ë¥à¡¦¥¢¥ï¡¼¥É¤Ç´ÆÆÄ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éÇ®¤¤´üÂÔ¤ò´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡È¤Ê¤¼¡¢½÷À¤Ï20Ç¯¤Ö¤ê¤ËÁÛ¤¤¤òÅÁ¤¨¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤«¡ÉÀÐ°æ´ÆÆÄ¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖÉÙµ×¿®²ð¤µ¤ó°¸¤Æ¤Ë¿ô½½Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆÏ¤¤¤¿¤¢¤ë½÷À¤«¤é¤Î¼ê»æ¡×¤Îµ»ö¤òÌÜ¤Ë¤·¡¢¤½¤ÎÆ°µ¡¤Ë¶¯¤¯¶½Ì£¤ò»ý¤Á¡¢º£ºî¤Î¥×¥í¥Ã¥È¤ò¤¹¤°¤Ë½ñ¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÀÐ°æ´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¥ã¥¹¥È¡¢¿®Íê¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¿¤Á¤È¶¦¤Ë¤³¤ÎºîÉÊ¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ß¤ó¤Ê¤Î»×¤¤¤äÎÏ¤¬´ñÀ×Åª¤Ëº®¤¶¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡¢·ë²ÌÅª¤ËÀ¨¤¤±Ç²è¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÀÐ°æ´ÆÆÄ¤È½é¤Î¥¿¥Ã¥°¤È¤Ê¤ë°½À¥¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢É×¤ÈÌ¼¤È¹Ù³°¤ËÊë¤é¤¹¤¤¤Ä¤âÌÀ¤ë¤¯Äê¿©²°¤òÀÚ¤êÀ¹¤ê¤¹¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦»ûÅÄ¥Ê¥º¥Ê¡£¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÀÄ½Õ»þÂå¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢¼ê»æ¤ò¤·¤¿¤¿¤á¤ë¡£
¡¡24Ç¯Á°¤Î³ØÀ¸»þÂå¤Î¥Ê¥º¥Ê¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢Æ±¤¸¤¯ÀÐ°æ´ÆÆÄºîÉÊ½é½Ð±é¤ÎáÄ¿¿¤¢¤ß¡£ËèÆüÆ±¤¸ÅÅ¼Ö¡¢Æ±¤¸¼ÖÎ¾¤Ë¾è¤ëÌ¾Á°¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡¢ÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¿®²ð¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤Ê¤¬¤é¡¢À¼¤â¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤Æâµ¤¤Ê¹â¹»À¸¤ò¿ð¡¹¤·¤µ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë±é¤¸¤ë¡£°½À¥¤ÈÆó¿Í°ìÌò¤Ç±é¤¸¤ë¥Ê¥º¥ÊÌò¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¡¡¿®²ðÌò¤Ë¤Ï¡¢ÀÐ°æ¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¼è¤Ã¤¿¡ØÄ®ÅÄ¤¯¤ó¤ÎÀ¤³¦¡Ù¡Ê19¡Ë¤Ç1000¿Í°Ê¾å¤ÎÃæ¤«¤é¼ç±é¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¡¢¿ô¡¹¤Î¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿ºÙÅÄ²Â±ûÂÀ¡£¿Ê³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤À¡¢¼Âºß¤Î¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¿®²ð¤ò±é¤¸¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¸¥à¤ËÄÌ¤¤¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤È¶¦¤Ë¿ô¥õ·î¡¢Å°Äì¤·¤¿ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò¹Ô¤¦¤Ê¤ÉÌòºî¤ê¤ò¤·¤Æ¡¢º£ºî¤Î»£±Æ¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¡¡¿®²ð¤¬ÄÌ¤¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¸¥à¤ÎÀèÇÚ¡¦ÀîÅè¾¡½Å¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀÐ°æÁÈ½é»²²Ã¤Î¿ûÅÄ¾Úö¡£¼Âºß¤¹¤ë¸µWBCÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤Ç¤¢¤ëÀîÅè¤ò±é¤¸¤ë¤¿¤á¡¢¿ûÅÄ¤â¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥¸¥à¤ËÄÌ¤¤¡¢2017Ç¯Âè41²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞºÇÍ¥½¨¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡Ø¤¢¡µ¡¢¹ÓÌî¡Ù¤«¤é7Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ü¥¯¥µ¡¼¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡°½À¥±é¤¸¤ë¥Ê¥º¥Ê¤ÎÉ×Ìò¤Ë¤Ï¡¢¿ô¡¹¤ÎÀÐ°æ´ÆÆÄºîÉÊ¤Ë½Ð±é¤·¡¢´ÆÆÄ¤¬ÀäÂç¤Ê¿®Íê¤ò´ó¤»¤ëºÊÉ×ÌÚÁï¡£°½À¥¤È¤Ï°Õ³°¤Ë¤â2008Ç¯¤Î¡Ø¥¶¡¦¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥¢¥ï¡¼¡Ù¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤È¤Ê¤ê¡¢½é¤ÎÉ×ÉØÌò¤È¤Ê¤ë¡£ºÊ¤Ø¤Î°¦¾ð¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤âÌµ¹ü¤Ë¤·¤«¤Õ¤ë¤Þ¤¨¤Ê¤¤É×¡¦ÎÉ°ì¤òÀÅ¤«¤ËÇ®¤¯±é¤¸¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¿®²ð¤ÎÉã¡¦ÉÙµ×Î´¼£Ìò¤Ë¤Ï¡¢ºÊÉ×ÌÚÆ±ÍÍ¡¢ÀÐ°æ´ÆÆÄºîÉÊ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤º´Æ£¹À»Ô¡£ºÇ°¦¤Î°ì¿ÍÂ©»Ò¤òÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤Ç¼º¤Ã¤¿ÀäË¾¡¢»þ¤ò·Ð¤Æ½é¤á¤ÆÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿Â©»Ò¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤°ìÌÌ¤Ø¤Î¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤É¡¢Ê£»¨¤ÊÉã¿Æ¤Î¿´¾ð¤òÃúÇ«¤ËÂÎ¸½¤·¤¿¡£
¡¡¥á¥¬¥Û¥ó¤ò¤È¤Ã¤¿ÀÐ°æ¤Ï¡Ö°½À¥¤µ¤ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢±Ç²è¤ò´Ñ½ª¤¨¤ëº¢¤Ë¤ÏáÄ¿¿¤µ¤ó¡¢ºÙÅÄ·¯¡¢ºÊÉ×ÌÚ¤µ¤ó¡¢¿ûÅÄ·¯¡¢¹À»Ô¤µ¤ó¡¢Ã¯¤â¤¬¼çÌò¤Ë¸«¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Õ¤È»×¤¤½Ð¤·¤Æ¡¢¤ª¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡½Í½¹ð±ÇÁü¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¥Ê¥º¥Ê¡Ê°½À¥¡Ë¤¬¡¢¼ê»æ¤òÅÏ¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿24Ç¯Á°¤Î¼«Ê¬¡ÊáÄ¿¿¡Ë¤ò»×¤¤½Ð¤·¡¢½éÎø¤ÎÈà¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ä»×¤¤½Ð¤ò¼ê»æ¤Ë¤Ä¤Å¤ë¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£ÄÌ³ØÃæ¤ÎÅÅ¼Ö¤ÎÃæ¤ÇÌ©¤«¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤ë¿®²ð¡ÊºÙÅÄ¡Ë¤Ë¥É¥®¥Þ¥®¤¹¤ë¥Ê¥º¥Ê¤Î¿ð¡¹¤·¤¤É½¾ð¡Ä¤½¤ó¤Ê¤¤¤Ä¤â¤ÎÄ«¤ËË¬¤ì¤ëÆÍÁ³¤ÎÈá·à¡½¡£
¡¡¤½¤·¤Æ24Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆÍÁ³¡¢Èà¤Î²ÈÂ²¤Î¸µ¤Ø¤ÈÆÏ¤¤¤¤¼ê»æ¡£¥Ê¥º¥Ê¤Î¼ê»æ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢µ¯¤³¤ë´ñÀ×¤È¤Ï¡©¡¡ÀîÅè¡Ê¿ûÅÄ¡Ë¡¢Î´¼£¡Êº´Æ£¡Ë¡¢ÎÉ°ì¡ÊºÊÉ×ÌÚ¡Ë¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥»¥ê¥Õ¤äÉ½¾ð¤¬¶»¤òÇ®¤¯¤¹¤ë¡£±ÇÁü¤ÎºÇ¸å¤Ë¥Ê¥º¥Ê¡Ê°½À¥¡Ë¤¬¸«¤»¤ëÎÞ¤Î°ÕÌ£¤È¤Ï¡©¡¡¤Ê¤¼Èà½÷¤Ï¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤«¤¬¡¢¼ÂÏÃ¤ò´ð¤ËËÂ¤¬¤ì¤ë¡£
¡¡°½À¥¤Ï¡ÖµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤ËÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿´¤¬ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¸¤¤¿¤¤¡¢¤â¤Ã¤È¸«¤Æ¤¿¤¤¡¢²ÈÂ²¤ò°¦¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¡¢À¸¤¤Æ¤¤¿¾Ú¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢½éÎø¤Î¿Í¤Ë24Ç¯±Û¤·¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Ê¥º¥Ê¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿Êª¸ì¤òÀ§Èó´Ñ¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¡Ø¿Í¤Ï¤Ê¤¼¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤ò½ñ¤¯¤Î¤«¡Ù¤Ï¡¢4·î17Æü¸ø³«¡£
¡¡¥¥ã¥¹¥È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£»ûÅÄ¥Ê¥º¥ÊÌò¡Ú¸½Âå¡Û¡§°½À¥¤Ï¤ë¤«
¡¡µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤À»þ¤ËÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿´¤¬ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£À¸¤¤¿¤¤¡¢¤â¤Ã¤È¸«¤Æ¤¿¤¤¡¢²ÈÂ²¤ò°¦¤·¤Æ¡¢²ÈÂ²¤Ë°¦¤µ¤ì¤Æ¡¢À¸¤¤Æ¤¤¿¾Ú¤Î¤è¤¦¤Ê»×¤¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢½éÎø¤Î¿Í¤Ë24Ç¯±Û¤·¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤ò½ñ¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥Ê¥º¥Ê¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤ËÈë¤á¤é¤ì¤¿Êª¸ì¤òÀ§Èó´Ñ¤ÆÄº¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£¾®Ìî¥Ê¥º¥ÊÌò¡Ú³ØÀ¸»þÂå¡Û¡§áÄ¿¿¤¢¤ß
¡¡µÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¡¢½é¤á¤Æ¤³¤Î½ÐÍè»ö¤¬¼ÂºÝ¤Ë¤¢¤Ã¤¿»ö¤Ê¤Î¤À¤ÈÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Í§¿Í¤È²á¤´¤·¤¿¤ê¡¢²¿¤«¤ËÇ®Ãæ¤·¤¿¤ê¡¢Îø¤ò¤·¤¿¤ê¤ÈÅö¤¿¤êÁ°¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æü¾ï¤ò¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¤Ä¤á¤ÆÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°½À¥¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë¥Ê¥º¥Ê¤È¡¢¤É¤¦·Ò¤²¤é¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ò´ÆÆÄ¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ê¥º¥Ê¤¬·Ð¸³¤·ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿´¶¾ð¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë±é¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎºîÉÊ¤òÂô»³¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£±Ç²è¤ò¸«¤¿»þ¡¢¤¤Ã¤È¼«Ê¬¤ÎÆü¾ï¤¬°¦¤ª¤·¤¯ÂçÀÚ¤Ë»×¤¨¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¢£ÉÙµ×¿®²ðÌò¡§ºÙÅÄ²Â±ûÂÀ
¡¡ÀÐ°æ´ÆÆÄ¤È¤â¤¦°ìÅÙ¤´°ì½ï¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«¤º¤Èµ¤¹ç¤¤¤¬Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Îý½¬¤Ë¤ÏÌó4¥õ·î¤È¤¤¤¦½àÈ÷´ü´Ö¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Ì¤·Ð¸³¤ÎËÍ¤Ë¾¾±º¤µ¤ó¡Ê¥Ü¥¯¥·¥ó¥°»ØÆ³¼Ô¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤¬»ØÆ³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ÁÇÅ¨²á¤®¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦¥¥ã¥¹¥È¤Î³§ÍÍ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿»£±Æ¤ÎÆü¡¹¤Ï¡¢±Ç²è¤È¼Çµï¤Ë¤â¤¦°ìÃÊ¤È¿¼¤¯¤Î¤á¤ê¹þ¤à¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ê¡¢»£±Æ¤ÎÆâ³°Ìä¤ï¤ºÌò¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë²¹¤«¤¤µ÷Î¥¤òÊÝ¤ÁÂ³¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¿ûÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤ÎºîÉÊ¤¬»ý¤Äµ²±¤È¡¢¤½¤³¤ËÀ¸¤¤¿¿Í¡¹¤ÎÇ®¤¬¡¢¸½Âå¤ËÀ¸¤¤ë³§ÍÍ¤ÈÌ¤Íè¤ËÆÏ¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤ä¤ß¤Þ¤»¤ó¡£
¢£ÀîÅè¾¡½ÅÌò¡§¿ûÅÄ¾Úö
¡¡Âè17ÂåWBCÀ¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Õ¥é¥¤µé¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÀîÅè¾¡½ÅÁª¼ê¡£¤ò±é¤¸¤ë¡©Â¨¤ªÃÇ¤ê¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¬¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤à¤È¡¢Áá¤¹¤®¤ëÌ¿¤ÈÂÐÏÃ¤¹¤ë¿¿Ùõ¤ÊÀÄÇ¯¤Î»Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ì´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¤¡¢ÁÛ¤¤¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÆ®¤¦¡£º£Æü¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤ë¡£º£¤Î¼«Ê¬¤ËÉ¬Í×¤ÊºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢»ÈÌ¿´¶¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Æ¡¢½é¤ÎÀÐ°æÁÈ¤ËÄ©¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¡¼¥É¤Ê»£±Æ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢°ìÀ¸¤Ë°ìÅÙ¤Î·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»×¤¤¤ä¤ê¤È¾¯¤·¥·¥ã¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤¬¤³¤Î±Ç²è¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£À§Èó¡¢´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£»ûÅÄÎÉ°ìÌò¡§ºÊÉ×ÌÚÁï
¡¡ÍÍ¡¹¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÄ©Àï¤·Â³¤±¤ëÀÐ°æ´ÆÆÄ¤ÎºîÉÊ¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿·¤·¤¤°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë»×¤¤¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤Û¤É¤±¤Æ¤¤¤¯²ÈÂ²¤Î·Á¤ò¡¢°ìÆü°ìÆü³Î¤«¤á¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤¹¤ëÆü¡¹¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤Ê¤¯ÉÔ´ïÍÑ¤Ç¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤È¤Æ¤â°¦¤ª¤·¤¤»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡²áµî¤òÀ¸¤¤ë¿Í¡¢º£¤òÀ¸¤¤ë¿Í¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÁÛ¤¤¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èá¤·¤ß¤µ¤¨¤âÎÈ¤Ë¤·¤Æ¡¢Á°¤ò¸þ¤¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÆ§¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤ËÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡°ì¤Ä¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ´Ö¤¬Æ°¤¤À¤·¤Æ¤¤¤¯¡£Èá¤·¤¤¤³¤È¤â¡¢´ò¤·¤¤¤³¤È¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¼ê¤ò·Ò¤¤¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤±¤ì¤ÐÎÉ¤¤¤è¤Í¤Ã¤Æ»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤ÊÁÇÅ¨¤Ê±Ç²è¤Ç¤¹¡£À§Èó·à¾ì¤Ç¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÉÙµ×Î´¼£Ìò¡§º´Æ£¹À»Ô
¡¡ÆÍÁ³¤ÎÊÌ¤ì¤È¡¢³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¸þ¤¹ç¤¦ÊÌ¤ìŽ¡¤É¤Á¤é¤Ë¤·¤Æ¤â¸å²ù¤Ê¤¯ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ò¸«Á÷¤ë¤³¤È¤Î½ÐÍè¤ëÊý¤Ï¤´¤¯¶Ï¤«¡Ä¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÁÛ¤¤¤¬¡¢¤è¤ê¿¼¤¯¸Î¿Í¤È¤ÎÎò»Ë¤ò¹ï¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤¿¤¤Ž¡
¢£¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ËÌÅçÄ¾ÌÀ
¡¡ÀÐ°æ´ÆÆÄ¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÊóÃÎ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡ØÉÙµ×¿®²ð¤µ¤ó¤Ø¤Î¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¡Ù¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¡¢¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¹¤°¤ËÂç¶¶²ñÄ¹¤Ë²ñ¤¤¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿®²ð¤µ¤ó¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤ò¡¢¼ê»æ¤ò½ñ¤«¤ì¤¿½÷À¤ÎÊý¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀîÅèÁª¼ê¡¢ÆÁ»³Áª¼ê¡¢Åìµþ¥á¥È¥í¤Î¿¦°÷¤ÎÊý¡¹¤Ë¤â¤ª²ñ¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿®²ð¤µ¤ó¤Î¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤Î²ñÏÃ¤¬¤³¤Î±Ç²è¤Îº¬´´¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¿®²ð¤µ¤ó¤Ï¡¢¾¯¤·¥ä¥ó¥Á¥ã¤Ê¡¢ÀµµÁ´¶¤Î¶¯¤¤¡¢¡È¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¤¤ë¡É¹â¹»À¸¤Ç¤·¤¿¡£Èà¤¬ÆÃÊÌ¤À¤«¤é±Ç²è¤Ë¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¿®²ð¤µ¤ó¤Î»ö¤ò´ò¤·¤½¤¦¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ªÉã¤µ¤ó¤Î´é¤¬¤³¤Î±Ç²è¤òºî¤ëÆ°µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î±Ç²è¤Ç¤Ï¡Ø¿Í¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂçÀÚ¤µ¡Ù¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ì×ÃÎÏ¤¬Ìµ¤¤É½¸½¤Ç¤¹¤¬¡Ä¤½¤¦¤¤¤¦»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤Ï¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤ò²ð¤·¤Æ¿®²ð¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£ËèÄ«¡¢ÄÌ³Ø¡¦ÄÌ¶Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢ËÍ¤â´Þ¤á¤Æ³§¤µ¤ó¤ÎÎÙ¤Ë¤¤¤ë¿Í¤Ë¤Ï¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤¬¤¢¤ê¡¢ÂçÀÚ¤ÊÃ¯¤«¤¬¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤³¤Î±Ç²è¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦¥Ê¥º¥Ê¤Ï¡¢¡ÈÃ¯¤Ë¤Ç¤âÅö¤Æ¤Ï¤Þ¤ëÃ¯¤«¡É¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Ê¤¼¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤Î¤«¡©¡¡ÆÍÁ³¤ÎÊÌ¤ì¡¢°Õ¿Þ¤»¤ÌÊÌ¤ì¤Ï¡¢ÌµÇ°¤È¸å²ù¤ÈÈá¤·¤ß¤òÀ¸¤ß¤Þ¤¹¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¡ÈÃ¯¤Ë¤Ç¤âµ¯¤³¤ê¤¨¤ë»ö¡É¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Èá¤·¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢Ì¤Íè¤òÀ¸¤¤ë°Ù¤Ë¡¢º£¤É¤¦¤¹¤Ù¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦Á°¸þ¤¤Ê±Ç²è¤Ë¤¹¤ë°Ù¤Ç¤¹¡£
¡¡Â¿¤¯¤ÎÊý¤Î¤´¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢¤³¤Î±Ç²è¤Ï´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î±Ç²è¤¬¡¢Èá¤·¤ß¤ò¾¯¤·¤Ç¤â¸º¤é¤·¤Æ¡¢´õË¾¤Ë·Ò¤¬¤ë°ì½õ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
