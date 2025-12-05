玉木宏主演『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』、長谷川京子・片岡久道ら追加キャストが公開 “チーム天音”を取り巻くクセ者キャラでドラマを彩る
玉木宏が主演する2026年1月8日スタートのドラマ『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の準レギュラーキャストとして、長谷川京子、片岡久道、結城モエ、伊藤俊介（オズワルド）の出演が発表された。保険調査員“チーム天音”を取り巻くクセ者キャラクターたちを演じる。
【写真】玉木宏主演『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』ポスタービジュアル解禁
本作は、沈着冷静な最強保険調査員の主人公が保険金にまつわる悪を退治する痛快エンターテインメントドラマ。主人公・天音蓮（玉木）は、あらゆる保険を扱う外資系保険会社に持ち込まれる保険金詐欺疑惑のある案件を、個性豊かな仲間たちと協力し、ときに味方をも欺き真相を解明、ときに被害者たちの心に寄り添い、彼らの人生に救いをもたらしていく。
長谷川京子が演じるのは、主人公・天音の調査案件において、物語の要所要所で姿を現す正体不明な謎のオンナ・氷室貴羽（ひむろ・きわ）。天音にとって、過去に“深い因縁”を持ち合わせており、保険金詐欺に絡む大きな闇に関与する底知れない人物。天音との思わぬ関係は、物語が進むにつれて徐々に明らかとなっていく―。
片岡久道が演じるのは、多くの警察関係者との間に太いパイプがあり、主人公・天音（玉木）の上司でもある警視庁特別捜査対策室の室長・佐久間凌（渡部篤郎）の直属部下・野島聡介（のじま・そうすけ）。正義感を持った忠実な刑事である一方、佐久間にはことあるごとにこき使われており、刑事時代に先輩だった天音からもぞんざいな扱いを受けている。
結城モエが演じるのは、深山リサーチに仕事依頼を持ち込む外資系保険会社「オリエント保険」の“ドケチ”損害調査部部長・沢木孝雄（野間口徹）が信頼をおく、“できる”秘書・濱名沙月（はまな・さつき）。ストレスで胃を痛めやすい沢木とは対照的に、いつも冷静沈着に業務を遂行する。実は霊感が強いという意外な一面を持つ。
伊藤俊介が演じるのは、沢木や沙月が勤める世界第2位の信頼と実績を誇る「オリエント保険会社」の自社CMに起用されているマルチタレント・山田ビンゴ。オリエント保険が扱う独特かつパンチのある保険の世界観をファニーにまとった山田のCMは、知名度も爆上がりで、トレンドワード世界1位を獲得？
木曜劇場『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』は、フジテレビ系にて2026年1月8日より毎週木曜22時放送。
※キャストコメント全文は以下の通り。
＜キャストコメント全文＞
◆片岡久道
Q.役どころについて―
「素敵な俳優の皆様と共演できること、また野島聡介という役を演じられること、大変うれしく、光栄に思います。野島は、仕事に一生懸命で正義感が強い人物です。しかし上司に振り回されたり、予想外の展開に翻弄されたりと、なかなか思い通りにいかない場面も多く、そんな中でも懸命に奮闘する姿を見ていただきたいです。とにかくまっすぐな野島らしく、常に起きる現象に対してフレッシュでピュアな反応を心掛けています。複雑な事件に飛び込んでいく野島の純粋さと成長に、ぜひご注目ください」
Q. 視聴者にメッセージをお願いします―
「撮影現場では、玉木さんをはじめ大先輩の皆様の胸をお借りしながら楽しく演じさせていただいております。野島も私自身も必死についていっています（笑）。毎回登場する様々な保険は“本当にそんな保険あるの？”と思わずツッコミたくなるはずなので、ドラマを見ながら、視聴者の皆さまもぜひ一緒に謎解きを楽しみ、保険調査の真相を解き明かしてみてください」
◆結城モエ
Q.役どころについて―
「私が演じる沙月は、野間口徹さん演じる沢木という上司の横で常にサポートをする役どころです。
野間口さんとの共演は初めてですので、バディを組ませて頂くことを大変うれしく思っています。
基本的に沙月は、"仕事のできる秘書"という印象ですが、話の途中で意外な一面もお見せすることになりますので、個人的にはそちらも楽しみにしていただきたいです」
Q. 視聴者にメッセージをお願いします―
「“保険”というのは、起こってほしくないことが起こってしまった時のために備えるものだと思います。
故に、様々なジャンルの保険が世の中には存在しますが、その中でも“え？そんなものもあるの？！”と驚くような保険が、今作では沢山出てきます。玉木宏さん演じる天音を中心に、個性豊かで魅力的なキャストが、保険の裏に隠れた人間模様と立ち向かってゆく様子を、ぜひお楽しみください！」
◆伊藤俊介（オズワルド）
Q.役どころについて―
「山田ビンゴという芸名を聞いた時点で、人気があるんだか、ないんだかわからないけどみんなが見たことある芸人のイメージでした。案外芸人以外から見た芸人なんてこんなもんだなんだろうという感覚で気楽に挑めたので楽しかったです。現場の皆さんには山田ビンゴ本人だと思ってもらえたと思います」
Q. 視聴者にメッセージをお願いします―
「お世話になっています山田ビンゴです。かなりサブリミナルでの出演ですが、なんかいたなって感じでも記憶に残して頂けたら幸いです。評判がよければ山田ビンゴで単独ライブやります。よろしくお願いします！」
◆長谷川京子
Q.役どころについて―
「作品の後半に出演させていただきます。キャストの皆さんやスタッフの方々が作り上げた世界観に乗って、自分の役を最大限に表現できる様に頑張りたいと思います。メインの撮影はこれからですが、とても楽しみです」
Q. 視聴者にメッセージをお願いします―
「わたしが演じる氷室がどのようにストーリーに絡んで登場してくるのか、楽しみにしていてください」
