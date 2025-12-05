ビルボードジャパンが5日、2025年の年間チャートを発表し、Snow Manのベストアルバム『THE BEST 2020 - 2025』が、総合アルバム・チャート『Billboard JAPAN Hot Albums』で、1位を獲得しました。

本作は、デビュー日となる1月22日に発売されたベストアルバム。この記録によりSnow Manは史上初となる『Hot Albums』で通算3回（2022年『Snow Labo. S2』、2024年『RAYS』、2025年『THE BEST 2020 - 2025』）の年間1位獲得を達成したということです。（ビルボードジャパン発表）

1位獲得にメンバーの岩本照さん（32）はコメントで「日頃から支えてくださっている沢山の皆様のお陰でこのような賞をいただけたこと、ありがたく思っています」と感謝を伝えました。