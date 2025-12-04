夜ドラ『替え玉ブラヴォー！』メインビジュアル解禁 吉沢悠、田中真弓、現役プリンシパルらの出演決定
北香那、天野はなが共演する2026年1月5日スタートの夜ドラ『替え玉ブラヴォー！』（NHK総合／毎週月〜木曜22時45分）より、メインビジュアルが解禁。併せて、吉沢悠、田中真弓ら追加キャストが発表された。バレエ団のシーンでは、現役プリンシパルも出演する。
【写真】吉沢悠が佳里奈（北香那）の上司、田中真弓、コウメ太夫らが優美（天野はな）がバイトする大人向けバレエ教室の生徒に！
本作は、演劇ユニット「艶∞ポリス」の岸本鮎佳が、「友情」をテーマに描くちょっとブラックな大人のためのコメディー。
広告代理店で働く千本佳里奈（北）は、バレエウェアブランドの発表会を担当することになったが、予定していたダンサーが来られなくなり、バレエ経験者という理由で急きょ代役にされてしまう。予想外のアクシデントに見舞われたその日、佳里奈にはもう一つ衝撃的な出来事が起こる。親友・二木優美（天野）から突然、絶交を言い渡されたのだ。優美は子どもの頃からの夢をかなえてプロのバレリーナになっていた。
絶交を信じられない佳里奈は、優美の自宅や所属するバレエ団を訪ねるが、顔を合わせることすら拒否されてしまう。理由がわからず戸惑う佳里奈が、ふらっと入ったラーメン店では、なんと優美が働いていた。佳里奈と優美の友情は、果たして元に戻るのか。
メインビジュアルは、主人公・佳里奈（北）が親友・優美（天野）の「絶交宣言」によって翻弄される様子を、ラーメンの麺の波とトゥシューズのリボンで表現したもの。
メインビジュアルのディレクションは、映像ディレクターの吉川エリが担当。ドラマ本編のタイトルバックも手掛けている。
吉川は「お話をいただいてから、ドラマの撮影現場も見学させていただき、たくさんの対話を重ねてこのメインビジュアルが生まれました。麺で描かれている荒波はふたりを取り囲み、ときにトゥシューズのリボンのように姿を変えながら、ふわりと漂っては運命の糸のように絡み合っていく。主人公・佳里奈の人生そのものをひとつの舞台演目とし、そんな世界の中で戸惑う彼女の表情が印象的なビジュアルを目指しました」とコメント。
さらに「普段は映像ディレクターとしてCMやMVを中心に制作していることもあり、メインビジュアルやタイトルバックのディレクションのお話をいただいた時は本当に驚きました。 撮影は平田正和さん、イラストとデザインはTAMBOのみなさんにお願いし、その他にもたくさんの方の力を借りて完成したビジュアルです。果たして、どんなドラマになるのか…、視聴者のひとりとしてとても楽しみにしています！」と言葉を寄せている。
また、北演じる主人公・佳里奈の職場の仲間として、吉沢悠、川久保晴、天野が演じるバレリーナの優美がバイトする大人向けバレエ教室の生徒として、梅沢昌代、田中真弓、コウメ太夫、異儀田夏葉が出演。バレエ団のシーンでは、東京バレエ団のゲスト・プリンシパルの上野水香と元英国バーミンガム・ロイヤル・バレエ団の厚地康雄が登場する。
吉沢は「私が演じる又野という役もちょっと一癖ある人で、主人公の千本さんの思い通りにはさせません！ 『どんな話なんだろう？』と興味を持ってくださった皆さん、、、タイトルの意味も含めて、是非ドラマをお楽しみください」とメッセージを。
田中は「70歳で初めてバレエを経験しました。新しい扉が又一つ開いてしまいました。恐ろしや〜（笑）。老いも若きも『替え玉ブラヴォー！』を見てブラヴォーな人生を」とコメントしている。
夜ドラ『替え玉ブラヴォー！』は、NHK総合にて2026年1月5日より毎週月〜木曜22時45分放送。
キャスト陣のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■吉沢悠／又野信一郎役 ※第3週から
「替え玉ブラヴォー！」という番組名を聞いた時、コメディ？ラーメン？と様々な予想をしてしまいました。15分の短いドラマの中に、毎話、見事に“日常の共感できる物語”が描かれている台本を読んで、〈ラーメン×クラシックバレエ〉の要素がこんなにも自然に入ってくるのか!?と驚きました。
私が演じる又野という役もちょっと一癖ある人で、主人公の千本さんの思い通りにはさせません！ 「どんな話なんだろう？」と興味を持ってくださった皆さん、、、タイトルの意味も含めて、是非ドラマをお楽しみください。
■川久保晴／川添ひかり役
大好きな夜ドラで、大好きな岸本さんの書かれる、面倒くさくて、面倒くさいから愛おしくて、人間であることを抱きしめたくなるような、そう感じた次の瞬間にはそんな綺麗なもんじゃねえなと思い出させてくれるような、それでもやっぱり抱きしめてしまうような、クレイジーで愛おしいドラマに、面倒くさい人間として居させていただけることが、本当に幸せです。
沢山の人の色んな一日の、終わりや途中や始まりかもしれない夜の、15分に、このドラマがある日々が、今から本当に楽しみです。
■梅沢昌代／野中登茂子役 ※第3週から
クラシックバレエに初挑戦！ 何とか形にする為に毎回必死のレッスンでしたが、最終的には連帯感が生まれた気がします（笑）。本当に頑張りました。田中真弓さん演じる松金さんとの軽口の応酬はライヴ感があってとても楽しかったです。貶し合っているのに実は仲良し。女同士、しばらく連絡を取っていなくても再会した時に何の説明もせずにあれこれ話せる、沈黙の時間さえも安心して共有出来る、そんな同時代を生きた友人がいる事は幸せです。佳里奈と優美も将来そうなるのかな？
■田中真弓／松金麗子役 ※第3週から
若い時は、色々と悩むこともありましたが、古希をすぎた今は、全てが楽しい！ 楽しすぎて今回衣装合わせから大爆笑！ 野中さんと罵り合っちゃあ大笑いしたのが、楽しかった〜。帰り道その状態が続いて「野中さんと松金さん」なんだか、「梅沢さんと田中さん」なんだか（笑）。
70歳で初めてバレエを経験しました。新しい扉が又一つ開いてしまいました。恐ろしや〜（笑）。老いも若きも「替え玉ブラヴォー！」を見てブラヴォーな人生を。
■コウメ太夫／八巻剛昭役 ※第3週から
最初にドラマ出演のお話をいただいた際、バレエ教室に2年も通っている生徒役と聞き、とても驚きました！ 普段踊るのはマイケル・ジャクソンのダンスばかりなので、クラシックバレエは初挑戦です。バレエ教室の和やかな雰囲気、主人公の葛藤、是非ともご覧ください！ ブラヴォー！
■異儀田夏葉／浦上恭子役 ※第3週から
「すべての悩みは対人関係の悩み」とアドラーさんも言っています。主人公・佳里奈のように、わたしもたくさんの人と出逢い、たくさん悩み、たくさんの別れを経験し、そのたびに七転八倒してきました。きっとこれからもそうなのでしょうが、いま横にいてくれる人のおかげでわたしは笑っています。いま悩んでいるひとが少しでも笑顔になるドラマになりますように！
■上野水香／プリンシパル 御園生咲役
ドラマの出演は初めてです。そして私の夢の一つでもありました。撮影の現場は、舞台やリハーサルとはまた違った活気と緊張感にあふれていて、ワクワクしました。少しだけですが台詞もあり緊張したけれど、踊りと違う表現で自分以外の人物を演じることが、新鮮で楽しかったです。
放映もまた、どんな感じに見えることやらドキドキなのですが、楽しみでもあります。私のドラマデビュー、もし良かったらご覧になってください。
■厚地康雄／プリンシパル 芝谷涼介役
初めてのドラマ出演、踊り慣れた「白鳥の湖」がどうなるんだろう!?というワクワク感の中で撮影に臨みました。通常の舞台ではありえない角度から撮っていただいたり、踊りと台詞が融合し、映像という形に仕上がっていく過程をつぶさに見られたことは僕にとって新鮮な驚きと喜びでした。特にバレエシーンは全力で踊りきりましたので、視聴者の皆さまに楽しんでいただけることを願っています。
