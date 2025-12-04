Hey! Say! JUMP山田涼介は「立派な息子」「私に似てイケメン」“父役”共演者から絶賛「パパ怒ったら怖いからね」と呼びかけも【ズートピア２】
【モデルプレス＝2025/12/04】Hey! Say! JUMPの山田涼介が12月4日、都内で開催された映画『ズートピア２』（12月5日公開）前夜祭 舞台挨拶に登壇。父親役を演じた共演者から絶賛を受ける場面があった。
【写真】JUMP山田、共演者の発言に大きく口を開けて笑う
本作で、ズートピアの創設者一族でオオヤマネコの御曹司・パウバート役を演じる山田。その父であるズートピア創設者一族の長で、街で絶大な権力を握るオオヤマネコの実業家ミルトン・リンクスリー役を演じている梅沢富美男は、息子役を演じた山田の演技について「それはもう僕の可愛い息子ですからね。注目しておりました。そして優しい心の中に1つ芯が通っていて、立派な息子です。それと何が素晴らしいかと思っ たら、私に似てイケメンなんですね。それと品がある。ここが素晴らしかったと思います」
少し笑いの漏れたMCと客席に「そこ笑うところじゃないですよ。（梅沢が声優初挑戦の）新人だからって許しませんよ」と注意すると、山田も「パパ怒ったら怖いからね」と呼びかけ。しかし、MCから「もう息子さんの方が結構ニヤニヤしてる感じはあります」と指摘された山田は「そんなことございません。そんなことないです。とんでもないふりをやめてください！」と慌てていた。
またMCから「本作では ズートピア誕生に関する秘密が 明かされるんですけれども、ちなみに山田さんに関する秘密も1つ教えていただけませんか？」という質問が飛ぶと「皆さん知ってますか？秘密ってね、言えないから秘密なんですよ。知ってましたか？」と問いかけ「ないですよ！秘密なんて」と主張した。
すると、隣で聞いていた声優の下野紘が「僕はさっき出る前に山田くんの秘密ちょっとだけ…」と話し始め、共演者は「え？」と驚き。「ずっと説明受けてた じゃないですか。説明受ける時に台本持ってたじゃないですか。手ずっとプルプル震えてるんですよ。めちゃめちゃ緊張してたなって」と山田の裏の素顔を暴露。山田は恥ずかしそうに「もう僕の好感度だけが上がっちゃうじゃないですかー！」と笑っていた。
動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”。ジュディとニックは、憧れだった捜査官のバディとして様々な事件に挑んでいた。そんなある日、100年ぶりに街にヘビが現れたことをきっかけに、ズートピア誕生の裏に隠された驚くべき秘密が明らかに。謎のヘビ・ゲイリーの目的は？そして、彼らが姿を消した理由とは？ズートピア最大の謎を前に、正反対なジュディとニックの絆が試される。
また舞台挨拶の前に行われたレッドカーペットイベントには、ジュディ役の上戸彩、ニック役の森川智之をはじめ、下野紘、江口のりこ、梅沢富美男、三宅健太、Dream Ami、高嶋政宏（※「高」は正式には「はしごだか」）、柄本明、熊元プロレスと本作のキャストが勢揃い。ほかにも、ディズニーファミリーである永尾柚乃、MOMONA、風間俊介、小林幸子、土屋アンナ、石塚英彦、石橋陽彩、昆夏美、木下晴香、豊原江理佳、さらにディズニーファンを公言するHAYATO（MAZZEL）、MAKI（&TEAM）、雅久・礼央（aoen）、しなこ、NICO（平成フラミンゴ）、森香澄ら豪華ゲストが集結した。（modelpress編集部）
