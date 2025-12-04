アニメ『ぬ〜べ〜』第2クールの重要キャラを描いたキービジュアル解禁 OPはTHE ORAL CIGARETTES、EDはAyumu Imazu
2026年1月より放送されるアニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』第2クールのキービジュアルが解禁。オープニング主題歌は、THE ORAL CIGARETTESの「ERASE」、エンディング主題歌は、Ayumu Imazuの「MAGICAL」に決定した。
【写真】第2クールOPはTHE ORAL CIGARETTES、EDはAyumu Imazuが担当！
原作・真倉翔／漫画・岡野剛により、1993年から1999年にわたって「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）にて連載され、シリーズ累計発行部数2900万部を誇る伝説の超人気オカルトコミック『地獄先生ぬ〜べ〜』。
鬼の手を持つ霊能力教師“ぬ〜べ〜”こと鵺野鳴介（ぬえの・めいすけ）が、妖怪や悪霊の脅威から命がけで生徒を守る姿を描いた本作は、2025年7月に新アニメ化を果たし第1クールを放送。2026年1月より第2クールが放送される。
第2クールのキービジュアルには、少年時代のぬ〜べ〜とその時の担任教師・美奈子先生が手を取りあおうとしている姿が描かれている。そして襲い掛かろうとするような背後の大きな鬼は、地獄に住む最強の鬼・覇鬼（バキ）。必死に訴えかけるような表情のぬ〜べ〜からは、物語の壮絶さが感じられる。少年時代に何があったのか…、美奈子先生とは…、広や郷子たちも知らない“鬼の手の秘密”、そしてぬ〜べ〜の過去が第2クールでは明らかになる。
そして、第2クールの主題歌も発表。オープニングテーマは、音楽性やシーンの垣根を飛び越え、進化と挑戦をし続けているロックバンド・THE ORAL CIGARETTESが歌う「ERASE」、エンディングテーマは、Z世代を代表するグローバルアーティスト・Ayumu Imazuが歌う「MAGICAL」に決定。
THE ORAL CIGARETTESの山中拓也(Vo／G)は、「小さい頃から見ていた『地獄先生ぬ〜べ〜』の主題歌を作らせていただけたことを本当に光栄に思います。『地獄先生ぬ〜べ〜』の世界観はオーラルの世界観に共通する部分も多く、ストレートに楽曲に向き合うことが出来ました。ぬ〜べ〜が生徒達を暗闇から救うように、自分だけでは抜けられない暗闇のために、音楽はあるんだと思います。そんな想いを楽曲に込めたので、是非作品と一緒にお楽しみください！」とコメント。
Ayumu Imazuは「エンディングテーマを書き下ろさせていただけて本当に光栄です！ 平成の人気作品がまた令和に登場ということで、『MAGICAL』もシティポップのような懐かしさと親しみやすさを感じる楽曲に仕上げました！」と話している。
なお、楽曲、そして少年期のぬ〜べ〜と美奈子先生を演じるキャストは、12月21日に行われる「ジャンプフェスタ『地獄先生ぬ〜べ〜』ステージ」で発表される。
アニメ『地獄先生ぬ〜べ〜』第2クールは、テレビ朝日系にて2026年1月7日より毎週水曜23時45分、BS朝日にて同年1月10日より毎週土曜25時放送。
