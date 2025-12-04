声優・下野紘、『ズートピア2』は顔キャスティング？「だんだん似てきた」 上戸彩も納得「牙と八重歯も…」
声優の下野紘が4日、都内で行われたディズニー・アニメーションの新作映画『ズートピア2』（12月5日公開）前夜祭舞台あいさつに登壇した。
【写真】王子様みたい…！どこか遠くをみつめる山田涼介
本作で謎のヘビ・ゲイリーを演じた下野は、「憧れのディズニー作品、そしてズートピアの世界に一緒に参加させてもらうことができて、本当に光栄」とうれしさをあふれさせつつ、「若干緊張しております」とも明かした。
ニック役の森川智之から「ゲイリーはね、もう顔キャストです」と紹介されると、大爆笑して「たしかに自分でもだんだん似てきてる」と納得。ジュディ役の上戸彩も「牙も一緒の方向ですね。八重歯が」と目を輝かせた。さらに森川が「こっちの歯は抜いたの？」と問いかけると、下野も「えっとー、抜きました！『ズートピア2』のために」とユーモアで返し笑いを誘った。
今作は“もふもふなのに深いメッセージ”で社会現象を起こしたディズニー映画『ズートピア』の最新作。動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”で、頑張り屋なウサギの警察官・ジュディと皮肉屋だけど根はやさしいキツネのニックが憧れの捜査官バディとして事件に挑んでいた。
ズートピアにいないはずのヘビ・ゲイリーが現れたことで、その誕生の裏に隠された驚くべき秘密が明らかになる。この街にほ乳類しかいない理由、ヘビが姿を消した理由というズートピア最大の謎を前に、ジュディとニックの絆が試されるストーリーとなる。
舞台あいさつにはほかに、上戸彩、森川智之、下野紘、江口のりこ、山田涼介（Hey! Say! JUMP）、梅沢富美男、三宅健太、Dream Ami、高嶋政宏（※高＝はしごだか）、柄本明が登壇した。
