梅沢富美男、初オーディションで初声優に挑戦 山田涼介を絶賛も会場のざわめきにはピシャリ
俳優の梅沢富美男が4日、都内で行われたディズニー・アニメーションの新作映画『ズートピア2』（12月5日公開）前夜祭舞台あいさつに登壇した。
【写真】王子様みたい…！どこか遠くをみつめる山田涼介
梅沢は「オーディションというのを初めて経験させていただきまして、合格させていただいて。声優も初めてなので」と明かし、「新人なので、よろしくお願いいたします」と笑顔であいさつ。
声優陣との共演について、「豪華じゃないですか。私に聞かないでくださいよ、新人なんですから」と返しつつ、「豪華なメンバーで、その一員になれただけでもうれしいです」と声を弾ませた梅沢。本作ではHey! Say! JUMPの山田涼介が演じるズートピア創設者一族の御曹司・パウバートの父でズートピアの長であるミルトン・リンクスリーを演じたが、山田と共演については「それはもう、ぼくのかわいい息子ですから」とデレデレ。「やさしい心のなかに一つ芯が立派な息子です」と絶賛し、続けて「それと、何がすばらしいかと言ったら、私に似てイケメンなんです。それと品がある。ここがすばらしかった」と力強く語った。
山田が「ありがとうございます」と恐縮する中、ステージ上含め会場にはくすくすとざわめく声が。梅沢は「そこ、笑うとこじゃないですよ。新人だからって許しませんよ」とピシャリ。山田が「パパ起こったら怖いからね〜！」と重ね、さらなる笑いを誘っていた。
今作は“もふもふなのに深いメッセージ”で社会現象を起こしたディズニー映画『ズートピア』の最新作。動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”で、頑張り屋なウサギの警察官・ジュディと皮肉屋だけど根はやさしいキツネのニックが憧れの捜査官バディとして事件に挑んでいた。
ズートピアにいないはずのヘビ・ゲイリーが現れたことで、その誕生の裏に隠された驚くべき秘密が明らかになる。この街にほ乳類しかいない理由、ヘビが姿を消した理由というズートピア最大の謎を前に、ジュディとニックの絆が試されるストーリーとなる。
舞台あいさつにはほかに、上戸彩、森川智之、下野紘、江口のりこ、三宅健太、Dream Ami、高嶋政宏（※高＝はしごだか）、柄本明が登壇した。
【写真】王子様みたい…！どこか遠くをみつめる山田涼介
梅沢は「オーディションというのを初めて経験させていただきまして、合格させていただいて。声優も初めてなので」と明かし、「新人なので、よろしくお願いいたします」と笑顔であいさつ。
声優陣との共演について、「豪華じゃないですか。私に聞かないでくださいよ、新人なんですから」と返しつつ、「豪華なメンバーで、その一員になれただけでもうれしいです」と声を弾ませた梅沢。本作ではHey! Say! JUMPの山田涼介が演じるズートピア創設者一族の御曹司・パウバートの父でズートピアの長であるミルトン・リンクスリーを演じたが、山田と共演については「それはもう、ぼくのかわいい息子ですから」とデレデレ。「やさしい心のなかに一つ芯が立派な息子です」と絶賛し、続けて「それと、何がすばらしいかと言ったら、私に似てイケメンなんです。それと品がある。ここがすばらしかった」と力強く語った。
今作は“もふもふなのに深いメッセージ”で社会現象を起こしたディズニー映画『ズートピア』の最新作。動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”で、頑張り屋なウサギの警察官・ジュディと皮肉屋だけど根はやさしいキツネのニックが憧れの捜査官バディとして事件に挑んでいた。
ズートピアにいないはずのヘビ・ゲイリーが現れたことで、その誕生の裏に隠された驚くべき秘密が明らかになる。この街にほ乳類しかいない理由、ヘビが姿を消した理由というズートピア最大の謎を前に、ジュディとニックの絆が試されるストーリーとなる。
舞台あいさつにはほかに、上戸彩、森川智之、下野紘、江口のりこ、三宅健太、Dream Ami、高嶋政宏（※高＝はしごだか）、柄本明が登壇した。