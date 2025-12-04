山田涼介、下野紘に“秘密”暴かれ照れ隠し「僕の好感度だけ上がっちゃう」
Hey! Say! JUMPの山田涼介が4日、都内で行われたディズニー・アニメーションの新作映画『ズートピア2』（12月5日公開）前夜祭舞台あいさつに登壇した。
【写真】王子様みたい…！どこか遠くをみつめる山田涼介
山田は、ズートピアの創設者一族の御曹司でオオヤマネコのパウバート役を演じた。本作の歴史を塗り替えるような盛り上がりについて聞かれ、「僕、新参者なんですよ」と訴える一幕もあったが、声優陣と和気あいあいとトークを楽しみ、すっかりなじんでいる様子を見せた。見どころについては、「ニックとジュディのと“尊さ”というやつですか。今風にいうと、“てぇてぇ”ってやつです」とし、「応援したくなる」とにっこり。
また今作では秘密が物語の鍵になることにちなみ、自身の秘密を聞かれた山田。興味津々の声優陣に「そんなにハードルをあげないでください。悪い人たちばっかり」とすねた様子で、「みなさん知ってますか？秘密って言えないから秘密なんです」と呼びかけ、笑いを誘った。
「マイナスも割と言うタイプ」としつつ、上戸彩から「あしたの新聞の見出しになるくらいのちいさな秘密をお願いします」とリクエストされ、熟考。山田の真面目ぶりが垣間見えたところで、下野紘が「僕さっき出る前に山田くんの秘密をちょっとだけ見た」と切り出し、「説明を受けるときに台本を持っていたじゃないですか。手がずっとぷるぷる震えてるんですよ。めっちゃ緊張してた」と暴露した。
「いい話〜！」「かわいい〜」と声が上がる中、山田は「いやもう僕の好感度だけ上がっちゃうじゃないですか」と照れ隠しの笑顔を見せていた。
今作は“もふもふなのに深いメッセージ”で社会現象を起こしたディズニー映画『ズートピア』の最新作。動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”で、頑張り屋なウサギの警察官・ジュディと皮肉屋だけど根はやさしいキツネのニックが憧れの捜査官バディとして事件に挑んでいた。
ズートピアにいないはずのヘビ・ゲイリーが現れたことで、その誕生の裏に隠された驚くべき秘密が明らかになる。この街にほ乳類しかいない理由、ヘビが姿を消した理由というズートピア最大の謎を前に、ジュディとニックの絆が試されるストーリーとなる。
舞台あいさつにはほかに、森川智之、江口のりこ、梅沢富美男、三宅健太、Dream Ami、高嶋政宏（※高＝はしごだか）、柄本明が登壇した。
【写真】王子様みたい…！どこか遠くをみつめる山田涼介
山田は、ズートピアの創設者一族の御曹司でオオヤマネコのパウバート役を演じた。本作の歴史を塗り替えるような盛り上がりについて聞かれ、「僕、新参者なんですよ」と訴える一幕もあったが、声優陣と和気あいあいとトークを楽しみ、すっかりなじんでいる様子を見せた。見どころについては、「ニックとジュディのと“尊さ”というやつですか。今風にいうと、“てぇてぇ”ってやつです」とし、「応援したくなる」とにっこり。
「マイナスも割と言うタイプ」としつつ、上戸彩から「あしたの新聞の見出しになるくらいのちいさな秘密をお願いします」とリクエストされ、熟考。山田の真面目ぶりが垣間見えたところで、下野紘が「僕さっき出る前に山田くんの秘密をちょっとだけ見た」と切り出し、「説明を受けるときに台本を持っていたじゃないですか。手がずっとぷるぷる震えてるんですよ。めっちゃ緊張してた」と暴露した。
「いい話〜！」「かわいい〜」と声が上がる中、山田は「いやもう僕の好感度だけ上がっちゃうじゃないですか」と照れ隠しの笑顔を見せていた。
今作は“もふもふなのに深いメッセージ”で社会現象を起こしたディズニー映画『ズートピア』の最新作。動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”で、頑張り屋なウサギの警察官・ジュディと皮肉屋だけど根はやさしいキツネのニックが憧れの捜査官バディとして事件に挑んでいた。
ズートピアにいないはずのヘビ・ゲイリーが現れたことで、その誕生の裏に隠された驚くべき秘密が明らかになる。この街にほ乳類しかいない理由、ヘビが姿を消した理由というズートピア最大の謎を前に、ジュディとニックの絆が試されるストーリーとなる。
舞台あいさつにはほかに、森川智之、江口のりこ、梅沢富美男、三宅健太、Dream Ami、高嶋政宏（※高＝はしごだか）、柄本明が登壇した。