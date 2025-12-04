「学園アイドルマスター」よりフィギュア「葛城リーリヤ-白線-」の原型が公開
【葛城リーリヤ-白線- 原型】 12月4日 公開
コトブキヤは、フィギュア「葛城リーリヤ-白線-」の原型を12月4日に公開した。
本商品は「学園アイドルマスター」に登場するアイドル「葛城リーリヤ」をフィギュア化したもの。ゲーム内の「白線」衣装が再現しつつ、新規に書き下ろしたイラストを元に立体化されている。
12月13日、14日開催予定の「THE IDOLM@STER M@STERS OF IDOL WORLD 2025」のコトブキヤブースにて展示を予定している。
THE IDOLM@STER TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.