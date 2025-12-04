上戸彩＆森川智之、9年ぶり『ズートピア2』続編もあうんの呼吸 下野紘＆山田涼介ら日本版声優とトーク楽しむ
ディズニー・アニメーションの新作映画『ズートピア2』（12月5日公開）前夜祭舞台あいさつが4日、都内で行われ、日本語版声優を務めた上戸彩、森川智之、下野紘、江口のりこ、山田涼介（Hey! Say! JUMP）、梅沢富美男、三宅健太、Dream Ami、高嶋政宏（※高＝はしごだか）、柄本明が集結した。
【写真】王子様みたい…！どこか遠くをみつめる山田涼介
声優陣は、華やかな衣装で登壇し、集まった観客に笑顔を振りまいた。イベントでは、本作の見どころや裏側を和気あいあいとトークした10人。上戸も森川も、9年ぶりの続編となる本作の公開を明日に控え、うれしさでいっぱいの様子。森川が「ジュディ＆ニック、ニック＆ジュディで…」と言うと、上戸も「いや、ジュディ＆ニック！」と作中さながらの空気感で会場を和ませた。
上戸は「私自身、声を入れさせていただきながら、このお隣のイケボのニックにキュンキュンしていたわけですけれども」とにんまりとしながら、「ズートピアは中身も外見も違う生きもの同士が、お互いを認めあって尊重しあうっていう大切な思いが込められた作品」と紹介。「今回も相手を知ることの大切さ、知ろうとする思い、最新作には真のパートナーの見つけ方のヒントもすごく込められている」とまっすぐ語り、「この2人の関係性もそうなんですが、大切なことを皆さんの視点から、この作品を通して見つけていただきたい」と呼びかけた。
今作は“もふもふなのに深いメッセージ”で社会現象を起こしたディズニー映画『ズートピア』の最新作。動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”で、頑張り屋なウサギの警察官・ジュディと皮肉屋だけど根はやさしいキツネのニックが憧れの捜査官バディとして事件に挑んでいた。
ズートピアにいないはずのヘビ・ゲイリーが現れたことで、その誕生の裏に隠された驚くべき秘密が明らかになる。この街にほ乳類しかいない理由、ヘビが姿を消した理由というズートピア最大の謎を前に、ジュディとニックの絆が試されるストーリーとなる。
