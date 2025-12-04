英国ミステリー『ライン・オブ・デューティ 汚職特捜班』BS11で12月14日（日）より放送

高い人気と評価を獲得している英国ミステリー『ライン・オブ・デューティ 汚職特捜班』（日本語字幕版）が、12月14日（日）よりBS11にて無料BS初放送となる。

英BBCで2012年に誕生した本作は、警察組織内部の腐敗と闘う汚職特捜班を描く。シーズンを重ねるごとに評価と人気が高まり、2021年に本国でお披露目されたシーズン6は最終話の視聴者数が1700万人超を記録。先月には、待望のシーズン7更新が正式に発表された。シーズンごとに調査対象が代わり、豪華キャストが次々と登場するのもポイントだ。今回放送されるシーズン1では、『ウォーキング・デッド』『フィアー・ザ・ウォーキング・デッド』のモーガン・ジョーンズ役で知られるレニー・ジェームズが調査対象のキャラクターを演じている。

クリエイターを務めるのは、『ボディガード −守るべきもの−』『EXPO−爆発物処理班−』なども手掛けるジェド・マーキュリオ。シーズン1のレニー以外のキャストは、マーティン・コムストン（『リグ 〜霧に潜むモノ〜』）、ヴィッキー・マクルア（『アレックス・ライダー』）、エイドリアン・ダンバー（『リドリー〜退任警部補の事件簿』）、ジーナ・マッキー（『ボルジア家 愛と欲望の教皇一族』）、クレイグ・パーキンソン（『警視グレイス』）、ケイト・アシュフィールド（『ハーラン・コーベン／ラザルス』）、ポール・ヒギンズ（『Utopia -ユートピア-』）、オーウェン・ティール（『ゲーム・オブ・スローンズ』）、ブライアン・マッカーディー（『アガサ・クリスティー 無実はさいなむ』）、ニール・モリッシー（『埋もれる殺意』）など。

警察の汚職を調査する特捜班AC-12に配属されたスティーブ・アーノット巡査部長。彼は当初、今回の調査対象となったトニー・ゲイツ警部の潔白を信じていたが、テッド・ヘイスティングス警視の指示やひき逃げ事件の証拠から、ゲイツの隠された不正を疑い始める。調査が進むにつれて、ゲイツの不正な多重摘発や愛人との関係、さらには殺人事件への関与が明らかになり、アーノットと潜入捜査官のケイト・フレミングはゲイツを追い詰めるために協力する。

『ヨーロッパミステリー ライン・オブ・デューティ 汚職特捜班』（全6話）放送情報

BS11にて12月14日（日）より毎週日曜日 9：59〜10：55に放送

