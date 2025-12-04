平手友梨奈、山口百恵カバーに絶賛の声「目が離せなかった」「震えました」
歌手・女優の平手友梨奈が3日放送の音楽特番『2025 FNS歌謡祭』（フジテレビ系）に出演。山口百恵の名曲「プレイバック Part2」をカバーし、視聴者から大きな反響が寄せられた。
【写真】山口百恵「プレイバック Part2」を歌唱した平手友梨奈のオフショット
平手は番組で、自身の楽曲「失敗しないメンヘラの育て方」を披露したほか、「昭和100年名曲カバー」企画に登場し、「プレイバック Part2」をクールな佇まいで歌唱。抑えた表情と独特の存在感で楽曲の世界観を表現した。
放送後、番組公式X（＠fns_kayousai）には平手のオフショットが掲載され、視聴者からは「世界観に引き込まれました！」「カッコよかったです！」「振り付けも歌詞や曲調に合っていて目が離せませんでした」「歌声に震えました」など、絶賛の声が多数寄せられていた。
【写真】山口百恵「プレイバック Part2」を歌唱した平手友梨奈のオフショット
平手は番組で、自身の楽曲「失敗しないメンヘラの育て方」を披露したほか、「昭和100年名曲カバー」企画に登場し、「プレイバック Part2」をクールな佇まいで歌唱。抑えた表情と独特の存在感で楽曲の世界観を表現した。
放送後、番組公式X（＠fns_kayousai）には平手のオフショットが掲載され、視聴者からは「世界観に引き込まれました！」「カッコよかったです！」「振り付けも歌詞や曲調に合っていて目が離せませんでした」「歌声に震えました」など、絶賛の声が多数寄せられていた。