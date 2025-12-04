Hey! Say! JUMP山田涼介「今風に言うとてぇてぇってやつですよ」尊い存在明かす【ズートピア２】
【モデルプレス＝2025/12/04】Hey! Say! JUMPの山田涼介が12月4日、都内で開催された映画『ズートピア２』（12月5日公開）前夜祭 舞台挨拶に登壇。尊いと感じた存在を明かした。
【写真】「ズートピア２」イベント、ディズニーファンのボーイズ集結
本作で、ズートピア創設者一族の御曹司であり、柔和で社交的なオオヤマネコ・パウバート役の日本版声優を務めている山田。「世界中で『ズートピア２』旋風が巻き起こっていると聞いていますが、日本でも皆さんの力で『ズートピア２』を盛り上げていただけたらと思っています」とコメント。キャスト陣が並んだ和やかな雰囲気は前回の増上寺で開催されたイベントから健在で、高嶋政宏（※「高」は正式には「はしごだか」）が前回のイベントと同様に『ズートピア２（トゥー）』と発音良く発言すると「また２（トゥー）なんですね」とツッコミが。高嶋は「Duolingoで勉強しているので！」と返し、笑いを誘っていた。
「いやーだから新参者なんですよ…。この作品でディズニーファミリーになったので『大丈夫かな俺』というのもありますし」と正直な心境を吐露。「どうにかして皆さんにも盛り上げていかないと皆が困る！」と本作を推していた。また改めて『ズートピア２』の見どころを聞かれると「ニックとジュディの関係が尊いというか、今風に言うとてぇてぇってやつですよ…」と笑顔を浮かべていた。
動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”。ジュディとニックは、憧れだった捜査官のバディとして様々な事件に挑んでいた。そんなある日、100年ぶりに街にヘビが現れたことをきっかけに、ズートピア誕生の裏に隠された驚くべき秘密が明らかに。謎のヘビ・ゲイリーの目的は？そして、彼らが姿を消した理由とは？ズートピア最大の謎を前に、正反対なジュディとニックの絆が試される。
また舞台挨拶の前に行われたレッドカーペットイベントには、ジュディ役の上戸彩、ニック役の森川智之をはじめ、下野紘、江口のりこ、梅沢富美男、三宅健太、Dream Ami、高嶋政宏（※「高」は正式には「はしごだか」）、柄本明、熊元プロレスと本作のキャストが勢揃い。ほかにも、ディズニーファミリーである永尾柚乃、MOMONA、風間俊介、小林幸子、土屋アンナ、石塚英彦、石橋陽彩、昆夏美、木下晴香、豊原江理佳、さらにディズニーファンを公言するHAYATO（MAZZEL）、MAKI（&TEAM）、雅久・礼央（aoen）、しなこ、NICO（平成フラミンゴ）、森香澄ら豪華ゲストが集結した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ズートピア２」イベント、ディズニーファンのボーイズ集結
◆山田涼介「てぇてぇ」存在明かす
本作で、ズートピア創設者一族の御曹司であり、柔和で社交的なオオヤマネコ・パウバート役の日本版声優を務めている山田。「世界中で『ズートピア２』旋風が巻き起こっていると聞いていますが、日本でも皆さんの力で『ズートピア２』を盛り上げていただけたらと思っています」とコメント。キャスト陣が並んだ和やかな雰囲気は前回の増上寺で開催されたイベントから健在で、高嶋政宏（※「高」は正式には「はしごだか」）が前回のイベントと同様に『ズートピア２（トゥー）』と発音良く発言すると「また２（トゥー）なんですね」とツッコミが。高嶋は「Duolingoで勉強しているので！」と返し、笑いを誘っていた。
◆「ズートピア２」
動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”。ジュディとニックは、憧れだった捜査官のバディとして様々な事件に挑んでいた。そんなある日、100年ぶりに街にヘビが現れたことをきっかけに、ズートピア誕生の裏に隠された驚くべき秘密が明らかに。謎のヘビ・ゲイリーの目的は？そして、彼らが姿を消した理由とは？ズートピア最大の謎を前に、正反対なジュディとニックの絆が試される。
また舞台挨拶の前に行われたレッドカーペットイベントには、ジュディ役の上戸彩、ニック役の森川智之をはじめ、下野紘、江口のりこ、梅沢富美男、三宅健太、Dream Ami、高嶋政宏（※「高」は正式には「はしごだか」）、柄本明、熊元プロレスと本作のキャストが勢揃い。ほかにも、ディズニーファミリーである永尾柚乃、MOMONA、風間俊介、小林幸子、土屋アンナ、石塚英彦、石橋陽彩、昆夏美、木下晴香、豊原江理佳、さらにディズニーファンを公言するHAYATO（MAZZEL）、MAKI（&TEAM）、雅久・礼央（aoen）、しなこ、NICO（平成フラミンゴ）、森香澄ら豪華ゲストが集結した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】