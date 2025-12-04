乃木坂46・梅澤美波、2nd写真集発売記念YouTube 生配信決定！ 写真集未掲載のダブル特典カット公開
乃木坂46の3期生でキャプテンを務める梅澤美波の2nd写真集（光文社）の発売を記念し、あす12月5日20時から、乃木坂46公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」で、発売記念YouTube生配信を行うことが発表された。配信中に写真集を予約するとダブル特典がつく。
【写真】梅澤美波が世界遺産の村・チンクエテッレで美しい海に沈む夕陽を眺める！ 生配信での予約特典カット
1st写真集から5年。グループのキャプテンに就任し、26歳という大人の階段を上る彼女の“今”を収めた本作。「1stが自分的に大満足の1冊になっていたので、2ndを出すことにプレッシャーもあった」と語る彼女は、今回の写真集への熱量もひとしお。衣装や撮りたい写真のアイデアを積極的に出し、スタッフチームと意見を交換しながら本作を作り上げた。
雑誌「CLASSY.」（光文社）でレギュラーモデルとして活躍している彼女だからこそ見せられるファッショナブルな衣装から、美脚を生かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな彼女を感じられる写真集となっている。
「ずっとヨーロッパに憧れがあり、ファッションといえば、という街に行ってみたかった」という梅澤が撮影地に選んだのは、イタリア。ミラノでは、オシャレなファッションシュートや、買物を楽しんだ。「5つの村」を意味する世界遺産・チンクエテッレでは、ミラノとは打って変わってローカルな町の中でバカンスを満喫。ビーチでチル、ボートで町を周遊、坂道で食べ歩きなど、開放的な姿を見せてくれている。
そして芸術の街・フィレンツェでは、ドゥオーモやミケランジェロ広場、ポンテヴェッキオ橋など有名スポットを網羅。美術館のように梅澤さが綺麗な街並みの中に溶け込む。
今回のYouTube配信中に写真集を予約するとダブル特典がつく。
その一つは「折り目なしB3ポスター」。ミラノのレストランにてディナーで乾杯する様子が切り取られている。
ファッションの街・ミラノからスタートしたイタリアロケ。飛行機を乗り継ぎ、約20時間かけて到着した初のイタリアにテンションMAXの梅澤が、長旅の疲れも見せず、ファッションシュートに挑んだ。
初日の夜は、地元でも人気のイタリアンレストランにてTボーンステーキやワインを堪能。「無事到着し、撮影をスタートできた安心感と嬉しさで、初日からほろ酔いになっちゃいました（笑）。料理もワインもとても美味しかったです！」とディナーを楽しんだ。
ダブル特典のもう一つは、「晴れ女 梅澤美波のカードお守り」。使われている写真は、世界遺産の村・チンクエテッレの美しい海に沈む夕日を眺めているショット。ロケ中、雨予報だったお天気をことごとくお天気にした彼女の女神のような横顔が神々しい。カードお守りには、本人直筆の言葉がプリントされている。
乃木坂46・梅澤美波2nd写真集は、光文社より2026年2月3日発売。定価2800円（税込）。
