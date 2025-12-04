『ひらやすみ』今夜ついに最終回 「寂しすぎます」「一生見ていたい！」の声
女優の森七菜が3日、自身のインスタグラムを更新。現在出演中のドラマ『ひらやすみ』（NHK総合／毎週月曜〜木曜22時45分）のオフショットを公開した。
【写真】『ひらやすみ』今夜最終回！ 岡山天音、森七菜、吉岡里帆らがクランクアップ
3日の放送終了後、本作でのオフショットを投稿した森は、「本日もありがとうございました。ついに明日は最終回。みてねみてねみてね〜」と呼びかけ、「また明日いっぱい写真見せるね」とつづった。
11月3日にスタートした本作は、そのゆるりとした世界観が反響を呼んできたが、早くも本日最終回を迎える。視聴者からは「寂しすぎる 毎回楽しみにみてて癒されてた！」「終わって欲しくないよー！！一生見ていたい！」「なっちゃんのちょっと不器用で全部顔や態度に出るところ、愛しいです」などの声が寄せられている。
引用：「森七菜」インスタグラム（＠mori.chan.7）
【写真】『ひらやすみ』今夜最終回！ 岡山天音、森七菜、吉岡里帆らがクランクアップ
3日の放送終了後、本作でのオフショットを投稿した森は、「本日もありがとうございました。ついに明日は最終回。みてねみてねみてね〜」と呼びかけ、「また明日いっぱい写真見せるね」とつづった。
11月3日にスタートした本作は、そのゆるりとした世界観が反響を呼んできたが、早くも本日最終回を迎える。視聴者からは「寂しすぎる 毎回楽しみにみてて癒されてた！」「終わって欲しくないよー！！一生見ていたい！」「なっちゃんのちょっと不器用で全部顔や態度に出るところ、愛しいです」などの声が寄せられている。
引用：「森七菜」インスタグラム（＠mori.chan.7）