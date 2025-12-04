MAKI（&TEAM）・HAYATO（MAZZEL）・aoen雅久＆礼央、4人でレッドカーペット登場 MAKIは「狼」意識のスタイリング 【ズートピア２】
【モデルプレス＝2025/12/04】9人組グローバルグループ・&TEAM（エンティーム）のMAKI（マキ）、8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）のHAYATO（ハヤト）、新世代J-POPボーイズグループaoen（アオエン）の雅久（GAKU）と礼央（REO）が12月4日、都内で開催された映画『ズートピア２』（12月5日公開）前夜祭に出席した。
【写真】&TEAM・MAKI、狼を意識したヘアスタイル
ディズニーファンを公言しているMAKI、雅久、礼央は黒のスーツに身を包み、同じくディズニーファンのHAYATOは首元のファーが印象的なジャケット姿で登場。「ズートピア」の好きなところを聞かれたMAKIは「ジュディがハウリングを始めるシーンが好き」と回答。理由について「僕が所属している&TEAMのアイデンティティが狼なので」と説明し、今日のスタイリングは狼を意識したとコメントした。
動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”。ジュディとニックは、憧れだった捜査官のバディとして様々な事件に挑んでいた。そんなある日、100年ぶりに街にヘビが現れたことをきっかけに、ズートピア誕生の裏に隠された驚くべき秘密が明らかに。謎のヘビ・ゲイリーの目的は？そして、彼らが姿を消した理由とは？ズートピア最大の謎を前に、正反対なジュディとニックの絆が試される。
レッドカーペットイベントには、ジュディ役の上戸彩、ニック役の森川智之をはじめ、下野紘、江口のりこ、梅沢富美男、三宅健太、Dream Ami、高嶋政宏（※「高」は正式には「はしごだか」）、柄本明、熊元プロレスと本作のキャストが勢揃い。ほかにも、ディズニーファミリーである永尾柚乃、MOMONA、風間俊介、小林幸子、土屋アンナ、石塚英彦、石橋陽彩、昆夏美、木下晴香、豊原江理佳、さらにディズニーファンを公言するしなこ、NICO（平成フラミンゴ）、森香澄ら豪華ゲストが集結した。（modelpress編集部）
◆MAKI「ズートピア」と&TEAMの“共通点”語る
◆「ズートピア２」
