「人を助けるっていいな」公園で迷子の5歳男の子を保護　お手柄の小学生男子3人に警察から感謝状　さいたま市

公園で迷子になっていた男の子を保護し、警察署に送り届けた小学生3人に4日、感謝状が贈られました。

埼玉県警浦和東署の署長から感謝状を受けとったのは、小学4年の泉涼太さんと三浦飛陽さん、そして飛陽さんの弟で小学2年の琥羽輝さんです。

3人は、11月23日の正午過ぎ、緑区内の公園で幼い男の子が1人でいる場面に遭遇したといいます。

三浦琥羽輝さん：

その子から「迷子になっちゃった」と。

泉涼太さん：

ちょっと困った感じ。

三浦飛陽さん：

泣き目になって悲しいって顔してた。警察に行った方がいいんじゃないかなと。

3人は、男の子に声をかけながら近くにあったこの警察署まで連れてきたということです。

三浦琥羽輝さん：

（警察に）「公園で遊んでたら迷子の子がいました」と。

迷子になったのは、5歳の男の子。

母親が交番に届け出て探していたといいます。

堂々の“お助けマン”として感謝状を受けとった3人。

三浦飛陽さん：

人を助けるっていいなと思いました。

三浦琥羽輝さん：

感謝状をもらえてうれしかったです。

泉涼太さん：

またそういうことが起きたらすぐできるようにしたいです。