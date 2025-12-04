平成フラミンゴNICO、美太もも全開のミニスカコーデ披露「自分にも共通する」作品の魅力語る【ズートピア２】
【モデルプレス＝2025/12/04】2人組YouTuber・平成フラミンゴのNICO（ニコ）が12月4日、都内で開催された映画『ズートピア２』（12月5日公開）前夜祭に出席した。
【写真】300万人超えYouTuberの抜群スタイル
NICOはバーガンディのジャケットとフリンジのスカート、ブラウンのロングブーツを合わせ、冬らしい服装ながらスラリと伸びた美しい脚を披露。「動物だけで過ごしてる世界というところをただ単純に『誰も行ったことないはずなのにありそう』」と楽しんでいたと語り「観ているうちに自分にも共通するような楽しめる素敵な作品だなと思いました」と共感する部分もあったという。
前作から10年近く経った「ズートピア２」では「どういうところが変わって、どういうところが変わっていないのかっていうのがすごい楽しみ」と心を弾ませていた。
動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”。ジュディとニックは、憧れだった捜査官のバディとして様々な事件に挑んでいた。そんなある日、100年ぶりに街にヘビが現れたことをきっかけに、ズートピア誕生の裏に隠された驚くべき秘密が明らかに。謎のヘビ・ゲイリーの目的は？そして、彼らが姿を消した理由とは？ズートピア最大の謎を前に、正反対なジュディとニックの絆が試される。
レッドカーペットイベントには、ジュディ役の上戸彩、ニック役の森川智之をはじめ、下野紘、江口のりこ、梅沢富美男、三宅健太、Dream Ami、高嶋政宏（※「高」は正式には「はしごだか」）、柄本明、熊元プロレスと本作のキャストが勢揃い。ほかにも、ディズニーファミリーである永尾柚乃、MOMONA、風間俊介、小林幸子、土屋アンナ、石塚英彦、石橋陽彩、昆夏美、木下晴香、豊原江理佳、さらにディズニーファンを公言するHAYATO（MAZZEL）、MAKI（&TEAM）、雅久・礼央（aoen）、しなこ、森香澄ら豪華ゲストが集結した。（modelpress編集部）
◆NICO、美脚披露
◆「ズートピア２」
