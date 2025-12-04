森香澄、サテンキャミワンピで美肌見せ “推し”も明かす【ズートピア２】
【モデルプレス＝2025/12/04】フリーアナウンサーの森香澄が12月4日、都内で開催された映画『ズートピア２』（12月5日公開）前夜祭に出席した。
【写真】30歳フリーアナ、美肌大胆露出
森はサテン素材が艶やかな水色のキャミソールワンピースで美しい肌を見せたコーディネートを披露。先日行われた上海でのイベントで監督に取材し「すごく楽しみにしていてほしいとおっしゃっていた」と振り返り、自身が“ニック推し”であることも明かしていた。
動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”。ジュディとニックは、憧れだった捜査官のバディとして様々な事件に挑んでいた。そんなある日、100年ぶりに街にヘビが現れたことをきっかけに、ズートピア誕生の裏に隠された驚くべき秘密が明らかに。謎のヘビ・ゲイリーの目的は？そして、彼らが姿を消した理由とは？ズートピア最大の謎を前に、正反対なジュディとニックの絆が試される。
レッドカーペットイベントには、ジュディ役の上戸彩、ニック役の森川智之をはじめ、下野紘、江口のりこ、梅沢富美男、三宅健太、Dream Ami、高嶋政宏（※「高」は正式には「はしごだか」）、柄本明、熊元プロレスと本作のキャストが勢揃い。ほかにも、ディズニーファミリーである永尾柚乃、MOMONA、風間俊介、小林幸子、土屋アンナ、石塚英彦、石橋陽彩、昆夏美、木下晴香、豊原江理佳、さらにディズニーファンを公言するHAYATO（MAZZEL）、MAKI（&TEAM）、雅久・礼央（aoen）、しなこ、NICO（平成フラミンゴ）ら豪華ゲストが集結した。（modelpress編集部）
◆森香澄、キャミワンピで肌見せ
◆「ズートピア２」
