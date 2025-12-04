timelesz寺西拓人、西岡徳馬から絶賛の嵐「真面目で礼儀正しくてすてきな男」
8人組グループ・timeleszの寺西拓人が4日、都内で行われた映画『天文館探偵物語』公開記念前夜祭に登壇した。舞台でも共演歴がある西岡徳馬（※徳＝旧字体）が寺西について「ああ、やっぱりこの男は真面目で礼儀正しくてすてきな男」と絶賛した。
【集合ショット】カワイイ！同じポーズで写真に応じる寺西拓人＆大原優乃ら
顔合わせのシーンの前日から寺西と共演者含めて食事の席を設けたという西岡は「“はじめまして”でやるのもカチカチになっちゃうからとリラックスしたんですけど、彼は真面目だから。その後僕は去年、画狂人で毎日一緒だったんだけど、ああ、やっぱりこの男は真面目で礼儀正しくてすてきな男だと。思っていたとおりの主人公の男そのまんま」とべた褒めした。
さらに「俳優ってどこからどこが本物ですかと言われるんですけど。ないものは出せないので…内在している中にそういうものが、たくさん持っている男なんだというのが、よく見える映画。てらのまんまの良いところが全部出てる。もっともっと良いところがあるんだよ」と熱弁すると、寺西は「全部言ってください」とおねだり。
西岡は「それはもっと次回作とかで出てくるんじゃないかなと期待してる」と笑顔をみせ、寺西は「こんなにたくさんの作品をやらせている役者さんにこうして言っていただけて光栄です。徳馬さんがいるからこの映画もきゅっと締まる」と褒め返し。西岡も「またまた、うまいこと言っちゃって」とまんざらでもなさげに応じていた。
今作は南九州一の繁華街、鹿児島県の天文館を舞台に、天文館のBARで働く一方、街の人たちの困りごとを解決すべく日々探偵として奔走している主人公・宇佐美蓮（寺西）が、スリ事件をきっかけに天文館エリアの再開発を巡る巨大な陰謀に巻き込まれていく―。些細（ささい）な探し物から大きな事件まで、さまざまな事情を抱えた人々の想いに迫りながら、事件を解決していくだけでなく人と人の絆と希望を描いた探偵物語。
会場にはこの他、大原優乃、肥後遼太郎、諸江亮監督が参加した。
