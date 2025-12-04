ホロライブ・天音かなた、卒業発表後初の雑談枠が同接10万人超え “かつての同期”から連絡があったと明かす
「ホロライブ」所属のVTuber・天音かなたさんが3日に自身のYouTubeチャンネルを更新。12月27日をもってホロライブを卒業することを発表後、初めての雑談配信を行い、胸中や、卒業した同期ホロメンから連絡があったことを明かした。同時接続者数は10万人を超えた。
【写真】かつての同期からまさかの“お誘い”がきたと明かす天音かなたさん
2日にホロライブからの卒業を電撃発表し、多くの人を驚かせたかなたさん。本人いわく、今回の発表については厳重な情報漏洩対策をしていたそうで、ホロメンたちもファンと同じタイミングでかなたさんの卒業を知ったという。
発表後初の雑談となった今回の配信では、かなたさんが卒業を決意してからもNDA契約（秘密保持契約）の都合で誰にも相談できないつらい日々があったことや、次の仕事はまだ決まっていないこと、さらに活動をともにしてきたホロメンたちへの思いなどを赤裸々に語った。
また、今回の発表は界隈の外にも反響があったようで、2021年に卒業した同じ4期生の桐生ココさんから、「海外に一緒に住もうぜ！」と連絡が来たことも明かした。
卒業後も続く同期の絆に、ファンからは「ココちゃん……ありがとう」「泣いちゃう」「一緒に住んでよ」「っぱかなココよ」などの声が上がっている。
引用：YouTubeチャンネル「Kanata Ch. 天音かなた」
【写真】かつての同期からまさかの“お誘い”がきたと明かす天音かなたさん
2日にホロライブからの卒業を電撃発表し、多くの人を驚かせたかなたさん。本人いわく、今回の発表については厳重な情報漏洩対策をしていたそうで、ホロメンたちもファンと同じタイミングでかなたさんの卒業を知ったという。
また、今回の発表は界隈の外にも反響があったようで、2021年に卒業した同じ4期生の桐生ココさんから、「海外に一緒に住もうぜ！」と連絡が来たことも明かした。
卒業後も続く同期の絆に、ファンからは「ココちゃん……ありがとう」「泣いちゃう」「一緒に住んでよ」「っぱかなココよ」などの声が上がっている。
引用：YouTubeチャンネル「Kanata Ch. 天音かなた」