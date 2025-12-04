戸田恵梨香、エレガントなドレス姿に絶賛の声「美しすぎる」「もう女神」
女優・戸田恵梨香のスタッフによるXが4日、戸田のドレス姿を公開し、ファンから大きな反響が寄せられている。
【写真】戸田恵梨香、ドレス姿が美しすぎる…！
投稿では「いつかの戸田さん」とつづり、エレガントな黒のワンショルダードレスを着こなす戸田の姿を披露。上品なジュエリーを合わせた、洗練された佇まいが印象的だ。
このショットにファンからは「美しすぎる」「いつかの戸田さんが本当に可愛い、綺麗すぎて無理」「綺麗に可愛いも含まれててもう女神」など、絶賛の声が相次いでいる。
引用：「戸田恵梨香スタッフ」X（＠erikatodastaff）
【写真】戸田恵梨香、ドレス姿が美しすぎる…！
投稿では「いつかの戸田さん」とつづり、エレガントな黒のワンショルダードレスを着こなす戸田の姿を披露。上品なジュエリーを合わせた、洗練された佇まいが印象的だ。
このショットにファンからは「美しすぎる」「いつかの戸田さんが本当に可愛い、綺麗すぎて無理」「綺麗に可愛いも含まれててもう女神」など、絶賛の声が相次いでいる。
引用：「戸田恵梨香スタッフ」X（＠erikatodastaff）