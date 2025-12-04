『ズートピア2』上戸彩、森川智之ら日本版声優10人がレッドカーペットに勢ぞろい
ディズニー・アニメーションの新作映画『ズートピア2』（12月5日公開）公開前夜祭イベントが4日、都内で行われ、日本版声優を務めた上戸彩、森川智之、下野紘、江口のりこ、梅沢富美男、三宅健太、Dream Ami、高嶋政宏（※高＝はしごだか）、柄本明、熊元プロレス（紅しょうが）がレッドカーペットに大集結した。
【写真】素敵すぎる⋯！ゴージャスな装いで登場した上戸彩＆森川智之
イベントでは、『ズートピア』の世界観たっぷりのレッドカーペットが、東京ミッドタウン日比谷1階アトリウムに特設され、声優陣はそれぞれ、フォトコールに登場した後、再登壇。ジュディ役の上戸、ニック役の森川が、声優陣を笑顔で迎え、あいさつを交わす場面もあった。レッドカーペットに集結したのは総勢10人。晴れやかな笑顔でカメラに応えた。
今作は“もふもふなのに深いメッセージ”で社会現象を起こしたディズニー映画『ズートピア』の最新作。動物たちが人間のように暮らす夢の都市“ズートピア”で、頑張り屋なウサギの警察官・ジュディと皮肉屋だけど根はやさしいキツネのニックが憧れの捜査官バディとして事件に挑んでいた。
ズートピアにいないはずのヘビ・ゲイリーが現れたことで、その誕生の裏に隠された驚くべき秘密が明らかになる。この街にほ乳類しかいない理由、ヘビが姿を消した理由というズートピア最大の謎を前に、ジュディとニックの絆が試されるストーリーとなる。
レッドカーペットイベントには、永尾柚乃、MOMONA（ME:I）、風間俊介、小林幸子、土屋アンナ、石塚英彦、石橋陽彩、昆夏美、木下晴香、豊原江理佳、HAYATO（MAZZEL）、MAKI（&TEAM）、aoen（雅久、礼央）、しなこ、NICO（平成フラミンゴ）、森香澄も参加した。
【写真】素敵すぎる⋯！ゴージャスな装いで登場した上戸彩＆森川智之
イベントでは、『ズートピア』の世界観たっぷりのレッドカーペットが、東京ミッドタウン日比谷1階アトリウムに特設され、声優陣はそれぞれ、フォトコールに登場した後、再登壇。ジュディ役の上戸、ニック役の森川が、声優陣を笑顔で迎え、あいさつを交わす場面もあった。レッドカーペットに集結したのは総勢10人。晴れやかな笑顔でカメラに応えた。
ズートピアにいないはずのヘビ・ゲイリーが現れたことで、その誕生の裏に隠された驚くべき秘密が明らかになる。この街にほ乳類しかいない理由、ヘビが姿を消した理由というズートピア最大の謎を前に、ジュディとニックの絆が試されるストーリーとなる。
レッドカーペットイベントには、永尾柚乃、MOMONA（ME:I）、風間俊介、小林幸子、土屋アンナ、石塚英彦、石橋陽彩、昆夏美、木下晴香、豊原江理佳、HAYATO（MAZZEL）、MAKI（&TEAM）、aoen（雅久、礼央）、しなこ、NICO（平成フラミンゴ）、森香澄も参加した。