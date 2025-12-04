スピッツ「楓」原案映画、ファイナル予告解禁 福士蒼汰と福原遥がナレーションを撮りおろし
スピッツの名曲「楓（かえで）」を原案とした映画『楓』（12月19日公開）のファイナル予告映像が公開された。ナレーションはダブル主演を務める福士蒼汰と福原遥が担当し、物語の切なさを引き立てている。
【動画】映画『楓』ファイナル予告
本作は、俳優の福士蒼汰と福原遥が演じる大切な人を失った男女が、互いに真実を言えないままひかれ合っていく切ない運命と、再び希望へ向かおうとする姿を描くラブストーリー。
予告映像は、涼（福士）がニュージーランドへ旅立つ双子の弟・恵（福士）と、その恋人・亜子（福原）を見送る場面から始まる。平穏な日常が一変するのは、恵の突然の死を知らせる一報が届いたとき。ショックで心を乱していた亜子の前に、亡き恵と瓜二つの涼が現れ、亜子は思わず恵だと信じ込んでしまう。
涼は亜子の悲しみを少しでも和らげたい一心で、弟・恵のふりをして彼女との生活を始める。しかし、互いに抱える秘密は口にすることができず、心の奥に沈めたまま過ごす日々が続く。
ナレーションでは、涼の「君に笑っていてほしくて、俺は弟として生きることを決めた」という告白や、亜子の「いつもそばにいてくれる大好きな人。あなたに言わなければいけない秘密があった」という言葉が挿入される。「愛しているから、言えなかった」というフレーズが、二人の胸に秘めた想いを象徴する。
映像のラストには、涙を浮かべながら笑顔を見せる亜子の姿や、二人の運命を象徴するキスシーンが映し出される。互いのためを想うがゆえに秘密を抱えた二人が、どのような結末へと向かうのか――切なく温かな余韻を残す仕上がりとなっている。
